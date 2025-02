"Attenti a questi rossetti". Così un bacio di mamma ha ustionato la guancia della bimba

Ascolta ora 00:00 00:00

" Se fosse stata una neonata sarebbe stata una vera tragedia, alla fine a mia figlia è andata bene ". È disperata Sarah Davies, una mamma di 41 anni di Brighton che senza volerlo ha provocato una grave ustione sul viso della figlia soltanto per averla teneramente baciata sulla guancia.

Cosa era successo

La Davies ha messo in guardia dall'uso dei popolari lucidalabbra volumizzanti a suo dire il motivo della grave ustione sulla guancia della figlia Ava di 8 anni. Lei lo aveva messo prima di accompagnarla ad una festa di compleanno. Due ore dopo averla salutata era stata avvertita dalla mamma della festeggiata che sua figlia aveva una guancia molto rossa che si stava gonfiando.

Al suo arrivo la guancia destra era molto arrossata e calda al tatto e alla piccola bruciava talmente tanto che pensava sarebbero uscite delle vesciche. Presa dal panico ha sciacquato la guancia e poi accompagnato la bambina in ospedale. Qui si sono subito resi conto che si trattava di una brutta allergia da contatto che hanno curato con degli antistaminici e una crema per lenire il bruciore.

La causa

" Fortunatamente - spiega ora la mamma - la guancia si è sgonfiata nel giro di pochi giorni e ora la bambina ha solo un piccolo segno rosaceo, ma se fosse stata una neonata sarebbe veramente potuto succedere un grosso guaio ". Ora Davies vuole mettere in guardia tutti dai prodotti cosmetici spesso pubblicizzati dagli influencer sui social media come alternativa "naturale" ai filler per le labbra.

La maggior parte di questi, compreso quello usato dalla signora Davies, contengono un derivato vegetale, il capsicum, sostanza presente nei peperoncini che provoca sulle labbra l'effetto di farle "gonfiare". Questo avviene grazie alla dilatazione dei vasi sanguigni che facendo passare più sangue aumentano temporaneamente il volume della labbra.

Cosa dicono i produttori

La casa produttrice del rossetto ha spiegato che l'effetto può variare da persona a persona e che sarebbe utile consultare il medico per verificare se gli ingredienti riportati nella confezione siano adatti al proprio tipo di pelle. Inoltre l'etichetta suggerisce anche di non utilizzarlo su superfici diverse dalle labbra e di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. La Davies - che ha anche ammesso di non aver letto le istruzioni e ha dichiarate che queste dovrebbero essere scritte anche sul tubetto stesso del prodotto - non è comunque l'unica donna ad aver parlato dei potenziali danni che alcuni tipi di rossetti possono causare alla pelle dei bambini.

Molte altre hanno scritto su Facebook per

mettere a guardia dai rischio. Una di queste ha raccontato di aver lasciato profondi segni rossi sulla pelle del nipote dopo averlo baciato, mentre un'altra di come il figlio abbia avuto un'orticaria a causa dello stesso gesto.