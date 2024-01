Solo 36 domande: il test dello psicologo che fa innamorare gli sconosciuti

L’innamoramento è una fase della vita di una coppia che ha sempre suscitato molte curiosità. È anche stato oggetto nel corso degli anni di vari studi che hanno fatto emergere come siano innumerevoli i fattori che entrano in gioco quando proviamo interesse nei confronti di una determinata persona rispetto ad un’altra. Fa molto instaurare con il potenziale partner una sorta di intimità psicologica che alimenta ancora di più l’interesse e la voglia di conoscerla meglio ed entrare a far parte della sua vita.

Per scoprire se è possibile creare questa sorta di intesaè stato effettuato un esperimento che ha dimostrato che per innamorarsi di una persona basta un questionario di 36 domande. Il creatore di questo test conoscitivo è lo psicologo statunitense Aron Arthur che lo ha ideato nel 1997 con l’intento di far scattare la famosa scintilla dell’amore tra due perfetti sconosciuti.

La ricerca di Aron è stata pubblicata pubblicata su Personality and Social Psychology Bulletin con il titolo Experimental Generation of Interpersonal Closeness, ossia Creazione sperimentale di intimità interpersonale. Nell’esperimento in un laboratorio universitario erano stati coinvolti dei volontari divisi in coppie che si sedevano uno di fronte all’altra per rispondere a turno alle 36 domande del test in circa 45 minuti. Dopo il completamento delle domande le due persone dovevano guardarsi negli occhi per circa quattro minuti.

Lo scopo dell’esperimento di Aron era riuscire a capire se tra queste persone era possibile in poco tempo creare una sorta di complicità mirante a far scattare un reale interesse al di là di quello fisico uno nei confronti dell’altro. All’inizio le 36 domande di Aron hanno suscitato molte critiche e sono state accolte con cinismo sino ad incuriosire molti psicologi e persone.

Attualmente questo questionario spopola sui social e nelle app di incontri. È diventato un modo per analizzare e capire al meglio la persona che abbiamo di fronte. Rispondendo alle domande del test emergono molte sfaccettature e dinamiche sulla vita sentimentale ed emozionale delle persone coinvolte. La divisione delle domande in tre gruppi permette di passare da un livello superficiale di conoscenza dell’Altro sino a giungere ad uno profondo. Non è certo che grazie a questo metodo due persone di innamorino realmente ma si racconta che dopo l’esperimento che Aron fece nel 1997 due sconosciuti che ne presero parte si sposarono solo dopo sei mesi.

Ecco di seguito le 36 domande del test dell’innamoramento di Aron Arthur suddivise in tre gruppi.

Primo gruppo

1. Potendo scegliere tra chiunque al mondo, chi vorresti come ospite a cena?

2. Ti piacerebbe essere famoso? In che modo? 3. Prima di fare una telefonata, provi mai quello che stai per dire? Perché?

4. Che cosa rappresenta per te una giornata "perfetta"?

5. Quando hai cantato per l'ultima volta da solo? E di fronte a qualcun altro?

6. Se potessi vivere fino a 90 anni e mantenere la mente o il corpo di un trentenne per gli ultimi 60 anni della tua vita, quale vorresti?

7. Hai un'intuizione segreta su come morirai?

8. Indica tre cose che tu e il tuo partner sembrate avere in comune.

9. Per cosa ti senti più grato nella tua vita?

10. Se potessi cambiare qualcosa del modo in cui sei stato cresciuto, cosa cambieresti?

11. Prenditi quattro minuti e raccontami la storia della tua vita nel modo più dettagliato possibile.

12. Se domani potessi svegliarti avendo acquisito una qualità o un'abilità qualsiasi, quale sarebbe?

Secondo gruppo

13. Se una sfera di cristallo potesse dirti la verità su te stesso, sulla tua vita, sul futuro o su qualsiasi altra cosa, cosa vorresti sapere?

14. C'è qualcosa che sogni di fare da molto tempo? Perché non l'hai ancora fatto?

15. Qual è il più grande risultato della tua vita?

16. Che cosa apprezzi di più in un'amicizia?

17. Qual è il tuo ricordo più prezioso?

18. Qual è il tuo ricordo peggiore?

19. Se sapessi che tra un anno morirai improvvisamente, cambieresti qualcosa del tuo modo di vivere? Perché?

20. Che cosa significa per te l'amicizia?

21. Che ruolo hanno l'amore e l'affetto nella tua vita?

22. Condividete alternativamente qualcosa che considerate una caratteristica positiva del partner. Condividete un totale di cinque elementi.

23. Quanto è unita e calorosa la tua famiglia? Ritieni che la tua infanzia sia stata più felice di quella della maggior parte delle altre persone?

24. Cosa pensi del rapporto con tua madre?

Terzo gruppo

25. Fate tre affermazioni «Noi siamo», vere per ciascuno. Ad esempio: «Siamo entrambi in questa stanza e ci sentiamo...».

26. Completate questa frase: «Vorrei avere qualcuno con cui condividere...».

27. Se voleste diventare amici intimi del vostro partner, condividete ciò che sarebbe importante che lui o lei sapesse.

28. Dite al vostro partner che cosa vi piace di lui; siate molto onesti questa volta, dicendo cose che non potreste dire a qualcuno che avete appena conosciuto.

29. Condividete con il vostro partner un momento imbarazzante della vostra vita.

30. Quando hai pianto l'ultima volta davanti a un'altra persona? E da solo?

31. Dite al vostro partner qualcosa che già vi piace di lui.

32. Cosa c'è, se c'è, di troppo serio perché ci si possa scherzare su?

33. Se dovessi morire questa sera senza avere la possibilità di comunicare con nessuno, cosa rimpiangeresti di più di non aver detto a qualcuno? Perché non l'hai ancora detto?

34. La tua casa, contenente tutto ciò che possiedi, prende fuoco. Dopo aver salvato i tuoi cari e i tuoi animali domestici, hai il tempo di fare un ultimo tentativo per salvare un solo oggetto. Quale sarebbe? Perché?

35. Di tutte le persone della tua famiglia, quale sarebbe la morte più sconvolgente? Perché?

36. Condividete un problema personale e chiedete al vostro partner un consiglio su come potrebbe affrontarlo. Chiedete anche al vostro interlocutore di esprimere i vostri sentimenti riguardo al problema che avete scelto.