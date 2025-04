Isabella di Danimarca festeggia (in anticipo) i 18 anni. La festa da favola a corte

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato un festeggiamento da favola, degno proprio di una principessa quello di Isabella di Danimarca che ha festeggiato i suoi 18 anni in anticipo (il suo compleanno è in realtà il 21 aprile) con tutta la famiglia riunita al Royal Danish Theatre di Copenaghen.

Insieme alla famiglia

La secondogenita di Re Federico e della Regina Mary di Danimarca ha posato per le foto in uno scintillante abito di tulle blu navy con ricami argentati sulla schiena che è stato realizzato da Jesper Høvring, lo stilista di fiducia della madre, insieme a tutta la sua famiglia ed è stata accompagnata dai suoi 3 fratelli che hanno riscosso particolare interesse.

L'abito

Da gran ballo come da tradizione, aveva un'ampia gonna in tulle blu e una scollatura quadrata. A renderlo speciale un delicato ricamo di perline che decorava la schiena. Insolito ma molto apprezzato il particolare del tulle ricoperto inteamente di glitter che ha brillato durante la serata danzante. Splendidi anche i gioielli. La principessa indossava lunghi orecchini con diamanti donati dalla madre e acquistati da Bruun Rasmussen Auctioneers nel 2017. La principessa non indossava la tiara che secondo tradizione deve esserle donata proprio in occasione del suo compleanno il 21 di aprile.

Gli ospiti

Elegantissimi i tanti ospiti presenti ed in particolare la famiglia della principessa. La regina Mary ha voluto "omaggiare" la secondogenita indossando l'abito che aveva già messo nel 2007, anno di nascita della figlia, con un top nero e una lunga gonna bianca coperta di frange brillanti. Anche per lei gioielli impeccabili, collana, orecchini spilla e braccialetto della della Danish Ruby Parure, il primo set di gioielli importanti che ha indossato prima delle nozze con l'allora principe ereditario Frederik nel maggio 2004.

Il tocco di modernità

È stato portato dalla sorella minore della festeggiata la principessa Giuseppina di 14 anni che invece dell'abito lungo ha optato per una elegante tuta blu con maniche a mantella, anche questo abito già indossato, ma "rivisto" in alcuni particolari come l'aggiunta di decorazioni brillanti. Impeccabili re Federico, 56 anni, e i suoi figli, il principe ereditario Cristiano, 19 anni, e il principe Vincenzo, 14 anni che hanno indossato il tradizionale smoking.

I più ammirati

A togliere un po' di attenzione alla festeggiata i cugini di Isabella, i figli del principe Gioacchino, il conte e il conte Nikolai grazie al loro fascino che li ha portati anche a lavorare come modelli. Sono in molti quelli che sostengano che siano loro al momento i royals più belli del mondo.