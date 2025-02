James Hewitt, torna a parlare l'ex amante di Lady Diana. Il messaggio per Harry e William

L'ex ufficiale di cavalleria James Hewitt, durante il programma Good Morning Britain

È tornato a parlare in una rarissima intervista televisiva, l'ufficiale di cavalleria James Hewitt, ex amante della compianta Lady Diana parlando di come la principessa sarebbe "disperata" sapendo della guerra in corso tra i suoi due figli.

L'intervista

L'ex ufficiale di cavalleria è intervenuto nel programma Good Morning Britain della ITV, e il conduttore Richard Madeley gli ha chiesto se Diana sarebbe stata in grado di " rendere possibile un riavvicinamento " tra i suoi figli. L'uomo, ora 66enne e senza più i capelli rossi, ora bianchi, che tanto hanno fatto discutere perché dello stesso colore del principe Harry, ha risposto senza mezze parole. " Penso che qualsiasi madre sarebbe preoccupata per una frattura del genere e farebbe del suo meglio per cercare di rimetterli insieme ".

Il discorso è poi andato sulla famigerata intervista con Martin Bashir, quella in cui Diana confessò la loro relazione, ma anche la reale situazione del suo matrimonio con quello che ora è diventato Re Carlo: " È stata truccata - ha detto risentito - e penso che quello che ha fatto Bashir sia stato orrendo e un mezzo per costringerla a parlare. Io odio i bulli, i prepotenti e le persone arroganti. Quella mi ha creato molti problemi ma da allora sto cercando di andare avanti. Per me è da sempre una questione personale, andare avanti e cercare di aiutare il più possibile. "

Non è il padre di Harry

In una precedente intervista del 2017 Hewit aveva parlato della sua relazione con Diana, smentendo le voci secondo cui sarebbe lui il padre del principe Harry. In quell'intervista rilasciata al programma Sunday Night spiegò anche il motivo perché questa ipotesi continua ad essere riportata: " Perché fa vendere carta " rispose in quell'occasione.

La relazione con Diana

Diana ebbe una relazione di

cinque anni con Hewitt tra il 1986 e il 1991, e la rese pubblica durante la sua intervista alla BBC. Sposò il principe Carlo nel 1981 e si separò da lei dopo 11 anni nel 1992 per poi ottenere il divorzio definitivo nel 1996.