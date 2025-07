Katy Perry e Justin Trudeau a cena insieme: è nata una nuova coppia?

Nuovi gossip scuotono il mondo delle celebrità internazionali: Katy Perry è stata avvistata a cena con Justin Trudeau, ex primo ministro canadese, in un ristorante elegante di Montreal. A riportarlo è il Daily Mail, che ha pubblicato un video esclusivo in cui i due chiacchierano amabilmente al tavolo prima di recarsi in cucina per salutare lo chef e fare i complimenti allo staff, dopo una cena a base – tra l’altro – di aragosta.

Si accende il gossip

L’incontro ha subito acceso i riflettori, complice il fatto che entrambi sono reduci da recenti separazioni. Katy Perry, 40 anni, ha da poco ufficializzato la fine della lunga relazione con Orlando Bloom, con cui era fidanzata dal 2019 ma mai arrivata alle nozze. L’attore è stato visto da solo al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, mentre la cantante era impegnata nel suo tour.

Dall’altra parte, Justin Trudeau, 53 anni, ha annunciato la separazione dalla moglie Sophie Grégoire nell’estate del 2023, dopo una lunga relazione e tre figli. Da allora, non era mai stato paparazzato in compagnia femminile, rendendo questo avvistamento con Perry ancora più significativo.

Un nuovo inizio?

Per molti, questo potrebbe essere il primo indizio di un nuovo flirt tra due personaggi molto noti ma apparentemente lontani per background e vita pubblica. Eppure, secondo alcune fonti vicine alla cantante, Perry sarebbe determinata a voltare pagina dopo mesi difficili, segnati non solo dalla rottura con Bloom ma anche da critiche legate alla sua partecipazione alla missione Blue Origin e alle recensioni tiepide ricevute dal suo ultimo disco.

I fan ora si dividono: sempliceo inizio di? Al momento nessuna conferma ufficiale, ma i tabloid sono pronti a scommettere che qualcosa stia bollendo in pentola.