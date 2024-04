L'imperatore sbarca su Instagram: soporifera "operazione simpatia"

Non era un pesce d'aprile: da ieri Instagram è sbarcata l'Iha, ossia l'Imperial Household Agency, ossia l'account dell'agenzia della famiglia reale giapponese, che è un po' un evento, visto la riservatezza della monarchia nipponica che è chiusa nel suo status mitologico. L'intento dichiarato è quello di avvicinare la monarchia alle giovani generazioni, insomma qualcuno avrà consigliato all'imperatore che era l'ora di darsi una svecchiata e andare sui social, e quindi per curiosità sono andato a darci un'occhiata.

Cosa hanno postato? Foto imperialissime: l'imperatore Naruhito (nella foto) e l'imperatrice Masako su un divano con la principessa Aiko durante il capodanno, incontri imperiali con leader stranieri, festa di compleanno imperiale, riunioni imperiali con diplomatici, tutto imperialissimo, compostissimo.

L'imperatore e l'imperatrice appaiono in foto ufficiali molto sobrie, c'è giusto una foto in cui si vede il trono, non ho idea però di quanto questo possa interessare i giovani giapponesi, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'imperatore alleato di Hitler e sconfitto dagli Stati Uniti, sono diventati modernissimi, all'avanguardia della tecnologia, e anche i maggiori creatori dell'immaginario di chi come me era adolescente negli anni Ottanta. Certo, non è che potessero metterci Goldrake e Mazinga e Jeeg Robot d'Acciaio, quindi va bene così com'è, un account imperiale della famiglia imperiale, noiosissimo come deve essere, un evento tanto storico quanto soporifero.

Un dettaglio: in Giappone non si possono esprimere opinioni contro la famiglia imperiale, perché è sacra, e per prevenire reati i commenti sono disabilitati. Forse l'idea gli è venuta dopo aver saputo che l'ha fatto anche html">Chiara Ferragni, e se l'ha fatto lei perché no la sacra famiglia imperiale.