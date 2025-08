Londra, scandalo nella sanità: per gli immigrati tutto gratis, dal dentista agli occhiali

Mentre le proteste per l’immigrazione incontrollata stanno prendendo piede, un rapporto della sanità pubblica ha mostrato come quasi un milione di immigrati in attesa di asilo politico abbia ricevuto un pass che consente accesso completo e gratuito ad ogni servizio sanitario. Documenti resi pubblici oggi dal servizio sanitario nazionale hanno causato sconcerto e rabbia tra la popolazione inglese, per la quale prenotare una visita dal medico generico sta diventando sempre più complicato. Se i contribuenti devono spesso spendere centinaia di sterline, per i richiedenti asilo tutto è gratis: dalle medicine alle cure dentarie, dagli occhiali alle parrucche fino ai mezzi pubblici per recarsi agli appuntamenti.

Per l’Nhs ci sono figli e figliastri

Come riportato dal quotidiano The Telegraph, il National Health Service, oggetto di un attaccamento quasi morboso da parte dei britannici, prevede che, in caso di pazienti a basso reddito, vengano concessi certificati chiamati Hc2 che consentono di accedere in maniera prioritaria e totalmente gratuita ai servizi del sistema sanitario nazionale. Secondo dati rilasciati oggi dalla Nhs Business Services Authority, il 59% del milione e mezzo di certificati è stato assegnato ad immigrati in attesa di asilo politico. Il numero è impressionante, ben 920.199 negli ultimi cinque anni: per il ministro ombra della sanità Chris Philp, questo non fa che “mostrare i veri costi dell’immigrazione illegale. Quelli che passano la Manica chiedono sempre asilo politico, ricevendo un alloggio, bollette pagate, soldi da spendere e sanità del tutto gratis, senza aver pagato un penny in tasse ed essendo entrati nel paese in maniera illegale. Per forza che immigrati illegali da tutta Europa fanno carte false per venire qui”.

Il certificato Hc2 era nato per servire i cittadini britannici in difficoltà economiche ma chiunque può accedere, anche gli illegali: basta che dimostri che il suo reddito sia inferiore ad una certa cifra. Nel caso di chi richiede asilo politico non serve nemmeno disturbarsi troppo: il certificato viene assegnato automaticamente se ricevono assistenza finanziaria e un alloggio. Secondo l’ex ministro della sanità Steve Barclay si tratta di un “abuso dei soldi dei contribuenti. È totalmente sbagliato che i richiedenti asilo ricevano accesso preferenziale alla sanità rispetto ai contribuenti che ne pagano il conto”. Basta dare un’occhiata per capire quanto prezioso sia questo certificato: accesso illimitato alle cure dentarie, medicine gratis sempre e comunque, fino a 233 sterline per occhiali o lenti a contatto oltre al rimborso di ogni spesa sostenuta per recarsi agli appuntamenti medici. Il certificato va rinnovato ogni sei mesi invece dei 12 previsti per i cittadini britannici ma è un gioco che decisamente vale la candela.

“Per chi lavora davvero l’Nhs?”

Secondo il dottor Sean Phillips, che si occupa di questioni legate alla sanità per il think tank Policy Exchange, questo scandalo mostra come le priorità del servizio sanitario nazionale siano da tempo dettate più dalla politica che dal buonsenso. “La domanda vera è per chi lavora davvero l’Nhs. I richiedenti asilo sono meno dell’uno per cento della popolazione che vive nel Regno Unito: il fatto che due terzi dei certificati Hc2 sia concesso a loro sembra completamente sbagliato, ingiusto, specialmente considerato quanti cittadini inglesi siano in difficoltà economiche in tutto il paese”. A rendere ancora più complicata la situazione il numero crescente di richieste d’asilo politico: ben 317.000 negli ultimi cinque anni, un numero più che doppio di quanto visto dal 2015 al 2019. Considerato come quasi tutti gli illegali che attraversano la Manica su barche di fortuna presentano richiesta d’asilo, la domanda che molti si fanno è quanto costino esattamente al contribuente britannico. Se il ticket per i medicinali è di 9,90 sterline ed un controllo dentario parte da 27,40 sterline, gli interventi possono costare parecchie centinaia di sterline: stessa situazione per l’oculistica, dove una fornitura di lenti a contatto costa ad un normale cittadino centinaia di sterline all’anno.

Considerato che questi certificati coprono anche coniugi e figli, il conto pagato dal servizio sanitario nazionale non fa che crescere. Barclay, ora deputato conservatore a Westminster, non mena il can per l’aia: “Questa pratica mina alle fondamenta la nostra democrazia, considerato come in passato diversi ministri della sanità avessero detto che pratiche del genere sarebbero state cancellate. È oltraggioso che alcuni responsabili della sanità stiano spingendo un’agenda di sinistra, sprecando i soldi dei contribuenti e togliendo risorse necessarie per trattare le malattie dei cittadini inglesi. L’Nhs sta tradendo la fiducia degli inglesi”.

L’accusa è chiaramente diretta al governo laburista di Keir Starmer, che passa da uno scandalo all’altro ed è già considerato il primo ministrodella storia recente del Regno Unito. Se l’Nhs si nasconde dietro all’obbligo di legge, questa notizia potrebbe fornirealle proteste contro l’immigrazione illegale che stanno scuotendo il paese.