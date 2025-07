Maye Musk, modella e influencer ottantenne: chi è la madre di Elon Musk

Modella, dietista, autrice e influencer, Maye, la madre di Elon Musk, è la dimostrazione vivente che non esistono limiti d’età per reinventarsi e lasciare il segno.

Le sue origini

Nata in Canada nel 1948, Maye Haldeman si è trasferita con la famiglia in Sudafrica quando era ancora bambina. Cresciuta in un ambiente stimolante e fuori dagli schemi – i suoi genitori erano esploratori e appassionati di avventure nel deserto – Maye ha imparato fin da subito il valore dell’indipendenza e della determinazione. A soli 15 anni inizia a lavorare come modella e nel 1969 arriva tra le finaliste del concorso di Miss Sudafrica.

La vita familiare

Nel 1970 sposa Errol Musk, da cui avrà tre figli: Elon, Kimbal e Tosca. Dopo il divorzio nel 1979, Maye si ritrova a crescere i figli da sola, affrontando sfide economiche e personali. Per mantenere la famiglia, lavora instancabilmente come dietista, spesso occupandosi di più lavori contemporaneamente. La sua forza d’animo è stata una delle chiavi del successo dei suoi figli, ciascuno oggi affermato nel proprio campo.

Una carriera che non conosce età

Nonostante la maternità e le difficoltà, Maye non ha mai abbandonato del tutto la sua passione per la moda. Anzi, ha saputo rilanciarla in grande stile. A 69 anni diventa la modella più anziana mai scelta da CoverGirl, un evento che attira l’attenzione internazionale. Da lì in poi sfila alle Fashion Week, posa per campagne pubblicitarie di marchi prestigiosi e nel 2022 appare anche sulla copertina della rivista Sports Illustrated Swimsuit, a 74 anni.

Autrice, speaker, influencer

Parallelamente alla moda, Maye ha portato avanti la sua attività di nutrizionista e ha pubblicato libri sulla salute, sull’invecchiamento e sull’autostima. Il suo memoir, A Woman Makes a Plan (“Una donna fa un piano”), è diventato un bestseller tradotto in numerose lingue. Sui social è seguitissima e collabora con brand internazionali, non solo in Occidente ma anche in Cina, dove è diventata una delle principali “silver influencer”, cioè influencer over 60.

Un modello di ispirazione

Maye Musk rappresenta oggi un raro esempio di donna che ha saputo conciliare carriera, famiglia, indipendenza e stile, superando gli

stereotipi legati all’età. È l’esempio vivente che non è mai troppo tardi per ricominciare, per brillare, per raccontare la propria storia. E lo fa senza mai essere “solo” la madre di