Maxi sequestro di miele al viagra: ecco dove è stato trovato

I funzionari doganali francesi hanno compiuto un maxi-sequestro di miele afrodisiaco (il cosidetto Miele al Viagra) proviente dalla Spagna che conteneva l'aggiunta dei principi attivi del Viagra e del Cialis, entrambi farmaci per la disfunzione erettile che necessitano di prescrizione medica.

La richiesta di mercato

I responsabili della dogana hanno fatto sapere di aver sequestrato confezioni di miele e gel, vendute in shot o in stick, con nomi come "Black Horse" o "Bio Max", dopo aver passato al setaccio 31mila tonnellate di spedizioni di miele sospette provenienti principalmente da paesi come Malesia, Turchia, Tunisia e Thailandia.

I prodotti sono estremamente pericolosi per la salute anche se venduti in maniera "legale" non soltanto sul mercato nero del web ma anche in siti di largo utilizzo e per questo accessibili a tutti. L'uso di questa sostanza è aumentato significativamente negli ultimi anni nel Paese, ma anche in tutta Europa, tanto da spingere le autorità a lanciare un vero e proprio allarme sui rischi potenzialmente gravi per la salute derivanti da ingredienti non elencati sulle etichette, come il sildenafil o il tadalafil, principi attivi del Viagra e Cialis, disponibili solo sotto ricetta medica.

I danni causati

Già nel 2021 le autorità sanitarie avevano segnalato diversi casi in cui il miele aveva causato convulsioni, edemi cerebrali o lesioni renali acute. Il più grande ritrovamento di scorte illegali è avvenuto a novembre nella città portuale mediterranea di Marsiglia: 13 tonnellate di miele in circa 860.000 di stick in una spedizione proveniente dalla Malesia.

Che cos'è il miele al viagra

In teoria dovrebbe essere un prodotto naturale originario della regione della Turchia che si affasccia sul Mar Nero, ma anche in questa formula potrebbe causare intossicazioni e problemi cardiaci. La rivista medica Emergency Medicine Journal aveva già sottolineato tempo fa il pericolo originato (nella versione prodotta dalle api) da una tossina naturale, l'andromedotossina, che queste assorbono succhiando il nettare dei rododendri che crescono nella zona d'origine del miele. Le tossine si trovano nelle foglie e nei fiori delle piante della famiglia delle ericacee di cui fanno parti sia rododendri che le azalee.

Ma a peggiorare le cose, nella maggior parte delle volte al miele messo in commercio, oltre questa tossina naturale (che provoca comunque gravi problemi di salute) vengono aggiunti, come nel caso che ha portato al maxi sequestro, principi attivi di medicinali che possono causare “gravi effetti collaterali”.

Alcuni test condotti hanno confermato che su 21 vasi o stick di miele acquistati, almeno 20 contenevano sildenafil, tadalafil e flibanserin, sostanze utilizzate nei farmaci per il trattamento di problemi di erezione. Medicinali questi ultimi da utilizzare solo in determinate condizioni fisiche e sotto prescrizione medica, che possono anche avere gravi interazione con altri tipi di farmaci come quelli utilizzati dai cardiopatici.