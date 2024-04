Milei e l'addio social alla fidanzata: "Troppo successo, vite separate"

È durata quanto un gatto in tangenziale - giusto per citare il famoso film con Paola Cortellesi - la storia d'amore tra il presidente argentino Javier Milei e la bella attrice Fátima Flórez.

L'addio via social

La notizia è stata data proprio dal presidente Milei tramite i suoi social: " Come risultato dello straordinario successo professionale che sta vivendo, di cui sono estremamente orgoglioso, Fátima ha ricevuto numerose offerte di lavoro sia negli Stati Uniti che in Europa. Questo, sommato al compito complesso che affronto oggi e che gli argentini mi hanno affidato, ci ha portato a vivere separati, rendendo impossibile il rapporto che vorremmo avere, nonostante quanto ci amiamo ", ha scritto Milei.

" Ecco perché abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e di mantenere un legame di amicizia, dato quello che proviamo l'uno per l'altro e quanto ci amiamo, ci rispettiamo e ci ammiriamo ", ha concluso. La loro storia, che ha tenuto banco sui giornali di mezzo mondo, vista l'avvenenza di lei e la stravaganza di lui, è durata davvero poco, il tempo di vincere le elezioni e qualche mese di presidenza.

Un amore che li ha entrambi aiutati

Inutile negare che il loro legame ha dato una forte spinta ad entrambi, a lui nel versante politico, e a lei in quello del mondo dello spettacolo. Conosciuta soprattutto in patria per le sue imitazioni di Cristina Kirchner, la leader peronista contro cui Milei si è più volte lanciato contro; di Fátima in patria la stampa scandalistica ha raccontato spesso e volentieri il suo grande desiderio di diventare una "Evita 3.0", che da attrice era diventata la moglie del presidente Peròn. Ma alla fine a quanto pare le cose non sono andate così.

La loro storia

I due si erano incontrati nel dicembre 2022, ad un programma tv. Risate e complicità in diretta, che con i mesi erano diventati qualcosa di più, scrive il quotidiano La Nacion: " Nel marzo 2023 si è appreso che Fátima Florez si era separata da Norberto Marcos, dopo una relazione durata più di 20 anni. Fu allora che iniziarono le voci su una possibile relazione con l’economista che cominciava a proiettarsi come un forte candidato alle presidenziali, anche se ancora lontano dalle posizioni di vertice ".

Le due "primere dame" contro

Indubbio che la presenza di Fàtima abbia regalato al candidato del piccolo partito La libertad Avanza una grande visibilità, soprattutto da quando era diventata una presenza fissa accanto a lui, con colpi di scena mirabili come l'appassionato bacio durante lo show a Mar del Plata, che aveva mandato in tilt i social per le visualizzazioni. Tutto oro colato per entrambi, che alla fine si erano presentati la notte della vittoria di Milei all'enorme folla fuori dall'Hotel Libertador di Buenos Aires.

Ma non erano soli, visto che il presidente ha da sempre avuto accanto un'altra donna, la sorella Karina, e tutti, in quella sera di festeggiamento, hanno notato le "occhiate" che questa dava all'attrice. Il giorno dopo, anche se avvisaglie c'erano già state, il quotidiano Clarin, scrisse quello che tutti immaginavano ovvero che tra le due non correva certo buon sangue, e che Karima mal sopportava il protagonismo di Fátima che spesso e volentieri rubava al scena al neo eletto presidente.

Gli Stati Uniti pronti ad accoglierla

Questa visibilità ha aperto le porte a Fàtima degli Stati Uniti dove ora è in pianta fissa per progetti di lavoro, come sottolineato nel messaggio di addio del Presidente Milei. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme lo scorso mercoletì proprio a Miami, ma l'attrice non faceva parte della delegazione del presidente.

Assente anche all'incontro di venerdì scorso conin Texas, dove invece era in prima linea la sorella Karina, per molti la vera "primera dama" argentina.