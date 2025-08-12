Abbonati
Cultura e società

Una minaccia per la Terra entro fine 2025: l'allarme degli scienziati di Harvard

Un misterioso oggetto spaziale, denominato 3I/ATLAS, è diretto verso la Terra e potrebbe arrivare tra 116 giorni. Il professore di Harvard Avi Loeb ipotizza che si tratti di una sonda aliena costruita da una civiltà avanzata, e avverte che il suo arrivo potrebbe rappresentare una svolta storica per l'umanità

116 giorni all’arrivo sulla Terra. È questo il tempo stimato prima che un misterioso oggetto interstellare, chiamato 3I/ATLAS, raggiunga il nostro pianeta. E secondo Avi Loeb, celebre professore di Harvard, potrebbe trattarsi addirittura di una navicella aliena.

Un oggetto inspiegabile

L’oggetto, osservato da vari scienziati mentre attraversa lo spazio a grande velocità, ha suscitato grande interesse e perplessità nella comunità scientifica. Alcuni ipotizzano si tratti di una cometa o di detriti spaziali, ma altri, come Loeb, ritengono che potrebbe essere qualcosa di molto più avanzato: un oggetto di origine artificiale.

L’ipotesi aliena

Loeb non è nuovo a teorie legate alla possibile presenza di intelligenze extraterrestri. In passato ha sostenuto che altri oggetti misteriosi, come l’ormai famoso ‘Oumuamua, potessero essere di costruzione aliena. Riguardo a 3I/ATLAS, il professore ha paragonato il fenomeno alla trama del romanzo Incontro con Rama di Arthur C. Clarke, dove un oggetto spaziale si rivela essere una nave aliena in esplorazione.

“Potrebbero salvarci… o distruggerci”

Potrebbe trattarsi di un veicolo spaziale mandato da una civiltà avanzata”, ha affermato Loeb, aggiungendo che l’umanità potrebbe trovarsi di fronte a un evento epocale: l’incontro con una razza aliena che potrebbe salvarci... o distruggerci.

Un countdown per l’ignoto

Mancano ora poco meno di quattro mesi al possibile arrivo di 3I/ATLAS in prossimità della Terra.

Gli scienziati continuano a monitorare il suo movimento, cercando di capirne l’origine e la composizione. Resta da vedere se si tratterà di un fenomeno naturale, o se davvero qualcosa (o qualcuno) da un altro mondo stia per farci visita.

