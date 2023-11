Morta Maryanne, sorella maggiore e confidente di Donald Trump

È stata trovata senza vita nella sua cara di Manhattan, Maryanne Trump Barry, ex giudice federale e sorella maggiore di Donald Trump. Aveva 86 anni. A riferirlo il New York Times riportando la voce di uno dei familiari che ha raccontato di averla trovata senza vita nelle prime ore della mattina. Al momento non è stato specificata la causa del decesso. Figlia maggiore di Fred e Mary Anne MacLeod Trump, Barry divenne assistente procuratrice nel 1974 e fu poi nominata giudice distrettuale nel New Jersey da Ronald Reagan nel 1983.

Chi era Maryanne

Considerata un giudice molto duro e intransigente, per lungo tempo era stata una consigliera di Trump che ascoltava i suoi pareri come faceva con pochi altri. Negli ultimi tempi però il loro rapporto di era raffreddato dopo che la nipote, Mary Trump, aveva reso noto un audio in cui Maryanne aveva criticato duramente l'operato del fratello.

Lei stessa però era stata coinvolta in storie controverse tra cui quella uscita nel 2018, quando il New York Times la accusò di aver preso parte con il fratello e il padre, Fred Trump, a un piano di frode fiscale a favore delle imprese immobiliari della famiglie. Secondo il quotidiano, l'ex giudice aveva partecipato alle riunioni in cui la famiglia Trump aveva preso le decisioni legate alle frodi fiscali. Inoltre da una delle società finite sotto inchiesta, Maryanne aveva prelevato un milione di dollari e lo aveva depositato sul suo conto personale.

Per questo motivo aveva deciso nel 2019 di ritirarsi dalla carriera giuridica. Di lei però ci sono sentenze molto importanti, come quella in cui aveva respinto un patteggiamento che avrebbe rimesso in libertà due detective della contea in New Jersey, accusati di proteggere uno spacciatore. La donna fu anche la presidente della corte che condannò Louis Manna, capo della famiglia mafiosa dei Genovese, accusato di aver organizzato un complotto per assassinare il rivale, il boss John Gotti.

L'ultima di una serie di lutti in casa Trump

Sua sorella Mayanne è solo uno degli ultimi lutti dell'ex presidente Donald, favorito alla nomination repubblicana per le presidenziali del 2024 anche se alle prese con decine di accuse penali in quattro cause aperte nei suoi confronti. Suo fratello minore, Robert S. Trump, è scomparso nel 2020 e la sua prima moglie Ivana era invece morta nel 2022.