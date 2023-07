Obama contro la censura dei libri. Ma l'ex presidente rovescia la realtà

L'ultimo intervento dell'ex presidente Barack Obama sui social entra a gamba tesa nel dibattito sulle culture war. Abbandonata la classe operaia, la sinistra liberal si è infatti concentrata sui diritti delle minoranze, polarizzando sempre più l'opinione pubblica, ora divisa in "tribù" in competizione tra loro, e sposando quella che Robert Hughes ha magistralmente descritto come la " cultura del piagnisteo ". Questo ha contribuito a generare delle vere e proprie "guerre culturali" tra conservatori e progressisti, con radicalismi ed estremismi da ambo le parti, che hanno portato alla censura di libri nelle scuole o in altri luoghi.

Sui social, Obama afferma che oggi, " alcuni dei libri che hanno plasmato la mia vita - e quelle di così tante altre persone - sono contestati da persone che disapprovano certe idee o prospettive ". Non è una coincidenza, spiega, che " tali "libri vietati" siano spesso scritti da, o abbiano come protagonisti, persone di colore, popolazioni indigene e membri della comunità Lgbtq+ - però ci sono stati anche casi spiacevoli in cui libri di autori conservatori o libri contenenti parole oscene che scaldano gli animi sono diventati bersaglio della censura" . In entrambi i casi, afferma, " l'impulso pare essere quello di imbavagliare piuttosto che coinvolgere, controbattere, imparare da o cercare di capire opinioni che non coincidono con le nostre ".

Cosa dimentica Obama

L'ex presidente è costretto ad ammettere che ci sono stati dei casi in cui libri di autori conservatori sono diventati bersaglio di censura. Ha ragione, in questo senso: la guerra culturale negli Stati Uniti ha provocato estremismi a destra come a sinistra, e questo rappresenta un problema per la tenuta della democrazia statunitense. Non poteva che essere così: è un dibattito figlio della "politica dell'identità". Ma Obama rovescia il principio di causa-effetto: l'estremismo di alcuni gruppi ultra-conservatori rappresenta infatti una reazione - sbagliata - all'ossessione della sinistra per le minoranze degli ultimi anni, e non il contrario, e soprattutto tale fenomeno non può essere minimanente paragonato per rilevanza e portata all'ideologia "woke" e alla cancel culture. Che non riguarda gruppi ristretti di fanatici, ma il "mainstream", le grandi case editrici e le multinazioni dell'intrattenimento.

Basti pensare al dibattito odierno su Biancaneve, un classico stravolto dal fanatismo "woke". Il live action vedrà infatti l’attrice di origini colombiane Rachel Zegler come protagonista e Gal Gadot nei panni della matrigna strega, ma la novità, nel nome del politically correct, riguarda invece i nani, che non sono in realtà nani ma “creature magiche”. Oltre al fatto che sono stati inseriti generi diversi e ben sette etnie differenti. Questo rappresenta solo l'ultimo episodio di una serie infinita di film e personaggi stravolti dalla follia del politicamente corretto.

Il problema della sinistra americana

Come ha rilevato, in tempi non sospetti - era il il 2018 - il politologo Francis Fukuyama nel saggio Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi (Utet), il problema con la sinistra odierna sta nelle particolari " forme di identità che questa ha deciso sempre di più di esaltare ". Anziché costruire solidarietà attorno a vaste collettività come la classe operaia o gli economicamente sfruttati, si è concentrata su gruppi sempre più ristretti che si trovano emarginati secondo specifiche modalità. Questo, spiega Fukuyama, " fa parte di una più ampia vicenda riguardante la sorte del liberalismo moderno, in cui il principio di riconoscimento universale e paritario si è mutato nello specifico riconoscimento di gruppi particolari ".

Obama dovrebbe quindi in primo luogo rivolgersi alla sinistra liberal e fare un po' di autocritica, perché la deriva ideologica degli ultra-progressisti, nell'ultimo decennio, ha portato a ciò che descrive Obama nel suo post. Cosa ne pensa, inoltre, l'ex presidente del fatto che Shakespeare o altri classici della letteratura siano stati censurati in ossequio all'ideologia woke e accusati di razzismo, misoginia o altre amenità? No caro, ex presidente: l'idiozia di qualche gruppo conservatore e di qualche fanatico, non cambia il quadro generale. I primi censori, stanno a sinistra. E ora gridare al lupo è un po' fuori tempo massimo.