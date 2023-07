Biancaneve ostaggio del woke: nani sostituiti da "creature magiche" di etnie e generi diversi

L’ideologia woke pervade buona parte del cinema americano, questo purtroppo è un dato di fatto. Negli ultimi anni diversi film sono finiti al centro delle polemiche per assurde accuse di razzismo, omofobia e via discorrendo. Un tritacarne che ha chiamato in causa anche le fiabe dei popolari cartoni animati, a partire da Biancaneve: come dimenticare la patetica discussione sul bacio non consensuale del principe azzurro? Una barzelletta, ma non l’unica. Sì, perché i talebani del “risveglio” potrebbero aver influenzato anche la produzione dell’adattamento live action Disney della fiaba dei fratelli Grimm. Destinazione fiera dell’assurdo.

EXCLUSIVE Snow White and the Seven... Politically-Correct Companions? https://t.co/gOantUJDEQ pic.twitter.com/Gn8NpFIEKP — Daily Mail US (@DailyMail) July 14, 2023

Il live action di “Biancaneve” vedrà l’attrice di origini colombiane Rachel Zegler come protagonista e Gal Gadot nei panni della matrigna strega, ma la bufera scoppiata sul web non riguarda il cast (anche se non è passata inosservata la scelta di un'interprete latina), ma l’overdose di politicamente corretto legata alle prime immagini del film diffuse dal Daily Mail. La prima novità riguarda i nani, che non sono in realtà nani ma “creature magiche”. Non è tutto: addio personaggi infantilizzati e benvenuta inclusività, con generi diversi e ben sette etnie differenti. Nessuna minoranza esclusa, alla faccia dell’originale.

Disney ha annunciato che le “creature magiche” sostituiranno i sette nani per “evitare di rafforzare gli stereotipi” . Ma che senso ha fare un film su Biancaneve e i sette nani? La major in realtà ha cambiato i piani in corsa, probabilmente per paura di boicottaggi. Nel gennaio del 2022, infatti, è diventato virale il j’accuse dell’attore Peter Dinklage, affetto da una forma di nanismo e noto per “Il Trono di Spade”: “’Biancaneve’ è una fottuta favola arretrata che racconta di sette nani che vivono in una grotta” . Dopo quell'attacco, Disney ha deciso di correre ai ripari, puntando su questo “curioso” mix di generi, etnie e altezze.

Ma andiamo avanti. Atteso nelle sale nel marzo del 2024, il live action di “Biancaneve” vanta un’altra novità significativa che farà storcere il naso a tanti spettatori: l’assenza di un principe azzurro. La motivazione sembra legata a un manifesto femminista: la protagonista svestirà i panni di damigella in pericolo per trasformarsi in un’eroina in grado di determinare da sola il proprio destino. In altri termini, la protagonista diventa leader. La domanda sorge spontanea: perché chiamare il film “Biancaneve”, se non rispetta neanche mezza pagina della storia originale? Meglio non porre troppi interrogativi: anche se le stupidaggini buoniste sono lapalissiane, l’accusa di razzismo o misoginia è dietro l’angolo.