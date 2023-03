La Finlandia conferma il primo posto come Paese più felice del mondo. Si tratta del sesto anno consecutivo in cui il Paese scandinavo conquista la vetta del World Happiness Report.

Perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo

Per stilare la classifica, il World Happiness Report si basa su alcuni parametri, come sostegno sociale, reddito, libertà, generosità, presenza o meno di corruzione, salute e aspettative di vita.

Perché per il sesto anno di fila la Finlandia ha ottenuto il primo posto? Se da un lato vi è un alto tasso di suicidi, secondo lo psicologo locale Frank Martela il popolo finlandese è più sereno di altri perché non è solito fare confronti con i conoscenti e i vicini (ci sarebbe meno invidia, dunque). Non solo. I finlandesi avrebbero più fiducia nei confronti del prossimo e sarebbero più inclini all'onestà. Non manca poi un maggiore contatto con la natura.

Questi, insomma, alcuni dei segreti per la felicità.

Chi c'è nella Top ten

Il World Happiness Report ha pubblicato la sua classifica, non a caso, nella Giornata internazionale della felicità (20 marzo).

A seguire, dopo la Finlandia, troviamo la Danimarca. Il terzo posto è invece occupato dall'Islanda, che chiude il podio. Al quarto posto abbiamo Israele, seguita dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Norvegia, che è al settimo posto. Negli ultimi posti della Top ten figurano la Svizzera (ottavo posto), il Lussemburgo (nono posto) e la Nuova Zelanda (decimo posto).

Gli esperti che hanno lavorato alla redazione della lista, hanno spiegato che gli ultimi terribili anni segnati dalla diffusione del Sars-Cov-2 non hanno inciso sulla popolazione, almeno dal punto di vista dell'umore. Le persone si sono infatti dimostrate molto resilienti.

La classifica prosegue con l'Austria all'undicesimo posto, seguita da Australia, Canada, Irlanda e Stati Uniti. Al sedicesimo posto c'è la Germania, poi il Belgio, la Repubblica Ceca, il Regno Unito e la Lituania, che chiude al ventesimo posto.

Dove si trova l'Italia in classifica

Per trovare il nostro Paese bisogna scendere fino al 33esimo posto. Quest'anno l'Italia ha perso due posizioni (prima si trovava al 31esimo), collocandosi fra la Spagna e il Kosovo.

Non è andata bene neppure ai cugini francesi. Nel World Happiness Report 2023 la Francia è infatti uscita dalla Top 20, scendendo al ventunesimo posto.

La classifica dei Paesi più infelici

Redatta anche una classifica dei Paesi più infelici. Al primo posto si troverebbe l'Afghanistan, seguito dal Libano e dalla Sierra Leone.