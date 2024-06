Rupert Murdoch dice "sì" a 93 anni. Quinte nozze con l'ex suocera di Abramovich

Dopo quattro matrimoni alle spalle, il tycoon Rupert Murdoch, ha deciso di dire di "Sì" ancora una volta, ed è oggi è convolato a nozze con Elena Zhukova, 67 anni, una biologa russa in pensione, nota alla cronache per essere stata precedentemente sposata con il miliardario russo del petrolio Alexander Zhukov, mentre la figlia Dasha è stata sposata con l'oligarca russo Roman Abramovich fino al 2017.

La conoscenza e poi le nozze

I due novelli sposi, fanno coppia dall'estate del 2023 quando si sarebbero conosciuti ad una festa organizzata da una delle ex mogli di Murdoch, l'imprenditrice di origine cinese Wendi Deng. Qualche mese di frequentazione e poi la decisione di convolare a nozze.

La cerimonia è stata celebrata a Moraga, la magione californiana di Murdoch, nell'immenso parco della villa, alla presenza di una ristretta cerchia di amici e parenti. La sposa, dalle foto diffuse, indossava un elegante abito bianco con le spalle scoperte e un bouquet di mughetti bianchi, mentre lo sposo era in un impeccabile abito scuro con cravatta gialla.

I precedenti matrimoni del tycoon

Murdoch è padre di sei figli e presidente emerito della News Corporation, che possiede il Sun e alcuni giganti dei media americani come il Wall Street Journal. Si è dimesso dalla carica di presidente a novembre quando uno dei suoi figli Lachlan ha assunto il suo ruolo.

Quattro matrimoni alle spalle, il primo fu con l'assistente di volo Patricia Booker, un'unione durata dal 1956 al 1967 da cui è nata la primogenita Prudence. Pochi mesi dopo aver divorziato, il magnate ha detto sì alla giornalista e scrittrice scozzese Angela Torv, da cui ha avuto Lachlan, James ed Elisabeth. I due si lasciarono poi nel 1999, e appena due mesi dopo il magnate era pronto nuovamente per andare all'altare con Wendi Deng, di 38 anni più giovane di lui.

Da lei ha avuto due figlie, Grace Helen e Chloe. La relazione si è conclusa quando scoppiò uno scandalo sulla frequentazione della moglie Wendi con l'ex primo ministro inglese Tony Blair, amico di famiglia e padrino della loro prima figlia. Si arriva poi al 2016 quando dopo appena sei mesi dal loro primo incontro, Murdoch sposa l'attrice e modella Jerry Hall, nota per essere l'ex moglie di Mick Jagger.

Ma non è finita qui, subito dopo, si era fidanzato con Ann Lesley Smith, una igienista dentale in pensione, ma ad appena due settimane dall'annuncio del fidanzamento i due si lasciarono, perché voci di corridoio raccontarono di una fede evangelica troppo radicale da parte della futura sposa. Arriva poi nel 2003 Elena, a quanto pare -così si viene a sapere - l'ultima donna che porterà all'altare, non tanto per l'età, ma: " Perché quella finalmente giusta ".

La carriera di Murdoch

Il magnate ha iniziato a costruire il suo impero basato sui media della comunicazione in Australia negli anni '50 arrivando a possedere tra gli altri il il New York Post e il Wall Street Journal. Nel 1996 ha lanciato Fox News che oggi è l'emittente all-news più vista negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal New York Times forse per tranquillizzare i vari mercati azionari, il matrimonio con Elena non influirà sulle attività di gestione del gruppo, che sono controllate da un trust che fa capo ai suoi quattro figli maggiori.