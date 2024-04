"Senza reggiseno non si vola". La 'strana' regola della compagnia aerea

Prima succedeva solo in chiesa, dove bisognava entrare con abiti congrui al luogo sacro di culto. Ora dopo che molti comuni del nostro Paese hanno adottato, soprattutto in estate, regole severe anche per l'abbigliamento nei luoghi di villeggiatura, anche alcune compagnie aere hanno imposto regole sull'abbigliamento, che in questi giorni stanno facendo molto discutere.

Cosa è successo sulla Delta

La compagna statunitensa Delta Airlines dal 12 marzo 2024 ha iniziato a seguire alla lettera una regola -la numero 7 - che riguarda il comportamento dei clienti a bordo dell’aereo, che recita: “ Al passeggero può essere negato l’accesso, quando la condotta o l’abbigliamento, creano un irragionevole rischio di offesa o fastidio agli altri passeggeri ”.

I fatti che fanno discutere

Poco tempo fa una tiktoker di nome Lisa Archbold aveva raccontato di essere stata ripresa dallo staff della Delta Airlines, che avrebbe minacciato di farla scendere dall'aereo, perché non indossava il reggiseno. Lisa aveva poi spiegato: “ È politica della Delta allontanare dall’aereo chiunque abbia abiti succinti. Ti permettono di rimanere sull’aereo solo se indossi la giacca ”.

Non è però la sola, dal 12 marzo, quando le regole sull'abbigliamento da adottare in aereo sono state riviste dalla compagnia aerea, sono moltissimi i clienti che hanno lamentato questo tipo di atteggiamento. Ma non soltanto, se si legge il regolamento ci sono restrizioni anche: " Quando l'igiene o l'odore creano un irragionevole rischio di offesa o fastidio agli altri passeggeri" . Insomma, puliti e ben vestiti se si vuole essere accettati a bordo.

Le altre compagnie

In realtà la Delta Airlines non è l'unica compagnia aerea che non gradisce certi tipi di "atteggiamenti" da parte dei clienti anche se questi riguardando l'abbigliamento. Ad esempio, American Airlines ha negato ad un'altra influencer Deniz Saypinar di salire a bordo perché indossava una tuta color carne che la faceva sembrare nuda.

Le regole di comportamento a bordo

Senza arrivare agli estremi, in aereo esistono però regole di buona educazione che sarebbe comunque opportuno seguire. Per prima cosa bisogna ricordare che ci si ritrova in un luogo stretto dove oltre a noi ci sono moltissime altre persone, quindi il comportamento personale influisce poi su tutti gli altri.

Queste le principali regole da seguire:

L'imbarco

Quando inizia l’imbarco di un volo, la maggior parte delle Compagnie invitano i passeggeri ad accedere all’aeromobile in base alla zona in cui si trova il posto a loro assegnato. Persone con speciali necessità, o che abbiano acquisito o pagato il diritto di imbarcarsi con priorità, sono le prime a poter accedere. Inutile quindi sgomitare e creare sia imbarazzo che irritazione negli altri passeggeri.

Cappelliere

Dopo esservi imbarcati, il bagaglio a mano va posizionato in una delle cappelliere. Il “bon ton” in questa situazione riguarda quello che il viaggiatore ripone in tali spazi. Se avete un bagaglio a mano di grandi dimensioni, riponetelo nella cappelliera. Se avete una borsa, un cappotto o uno zaino di dimensioni normali, questi oggetti troveranno facilmente posto sotto il sedile davanti a voi. Nelle cappelliere lo spazio è limitato, e dovrebbe essere riservato ai bagagli che non possono essere riposti sotto il sedile.

Quindi anche se si accede all'interno dell'aereo per primi sarebbe buona regola di non riempire tutte le cappelliere con i nostri bagagli, ma lasciare spazio anche per gli altri.

Sedili reclinabili

Molte compagnie, soprattutto nei voli brevi, hanno eliminato il bottone che permette di reclinare il sedile, questo per evitare problemi con i passeggeri che sono dietro di noi. Per questo se siete in un aereo in cui c'è la possibilità di reclinarli prima di farlo chiedete al passeggero dietro di voi che magari potrebbe aver aperto il tavolino o avere una "fisicità" importante che con il sedile davanti abbassato, potrebbe limitarlo nei movimenti

Apparecchiature elettroniche

In volo il telefono deve avere inserito "uso in aereo", ma c'è comunque sempre la possibilità di utilizzare videogichi o ascoltare musica. Nel caso vogliate farlo usate sempre le cuffie per evitare di disturbare gli altri passeggeri che magari preferiscono invece riposarsi.

Profumi

Allo stesso modo di un odore sgradevole, anche un profumo molto forte può provocare fastidiso, soprattutto in un abiente riestretto come quello della cabina di un aereo.

È bene quindi evitare, l'importante è essere certi di aver usato bene il sapone.