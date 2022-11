Trova la moglie a letto con il testimone: la reazione del neosposo

In Serbia, un neosposo ha trovato la moglie a letto con il testimone di nozze. Il poveretto ha prima cacciato la donna e ha poi mandato via tutti gli invitati al banchetto ridando loro i regali e spiegando cosa era accaduto. Come riportato dal sito kurir.rs, il marito ha trovato, durante il ricevimento di nozze, la sua sposa e il testimone in una relazione molto intima. L’uomo, rimasto sconvolto, si è quindi rivolto ai suoi invitati al banchetto in uno dei ristoranti di Čačak, in Serbia, e ha detto loro: “Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa. Perché la sposa è scappata dal matrimonio, e per il testimone, che ci ha appena sposato”.

Il marito ha aperto la porta della camera

Come raccontato, il matrimonio era andato secondo i piani e, una volta terminato, la novella sposina si era allontanata per cambiarsi d'abito e raggiungere poco dopo il marito e gli invitati. Non vedendola tornare, il marito, preoccupato per il suo ritardo, aveva a quel punto deciso di raggiungerla in camera per assicurarsi che stesse bene. Quando ha aperto la porta della stanza il poveretto si è trovato davanti una scena che mai avrebbe immaginato, soprattutto in quel giorno: il testimone giaceva nel letto con la sposa e in atteggiamento molto intimo e inequivocabile. Il matrimonio era fallito ancor prima di cominciare.

Erano in atteggiamento molto intimo

A detta di una persona presente al fatto, che ha raccontato al sito serbo quanto aveva visto, i due traditori erano in atteggiamento molto intimo. Lo sposo ha quindi mandato via dal ristorante i due fedifraghi e si è poi rivolto agli invitati al ricevimento di nozze, chiedendo loro di tornarsene nelle proprie case perché la festa era finita. Le spese del matrimonio sono state tutte pagate, anche quelle del ristorante, nonostante il fatto che la cena non sia stata neppure servita. Stupiti, e senza parole, gli ospiti hanno capito la situazione e sono andati via, lasciando il poveretto a piangere sul suo matrimonio andato a rotoli in pochissimi minuti.

Nel 2020 uno sposo si era invece vendicato della sua dolce metà al matrimonio, facendole sapere, davanti a tutti, di essere a conoscenza dei suoi innumerevoli tradimenti. Per umiliare ancora di più la sua donna, l'uomo aveva mostrato un filmato in cui si vedeva benissimo la traditrice con il suo amante che cornificava il futuro marito.