"Via la statua della Madonna": guerra ai simboli religiosi in Francia

Cancel culture in salsa laicista. Prosegue in Francia la battaglia delle associazioni giacobine contro i simboli religiosi. La Corte amministrativa d'appello di Bordeaux ha ordinato al comune di La Flotte-en-Ré, sull'Île de Ré, la rimozione dal pubblico dominio di una statua della Vergine situata nel mezzo di un incrocio, ai sensi della legge sulla separazione dei Chiesa e Stato del 1905, secondo quanto diffuso dalla France Press e riportato anche da Le Figaro. Confermando una prima decisione del tribunale amministrativo di Poitiers, risalente allo scorso marzo, ordina a piccolo comune della Charente-Maritime di 2800 abitanti di " effettuare la rimozione della statua entro sei mesi ". Quest'ultima fu realizzata dopo la seconda guerra mondiale per una famiglia grata di vedere un padre e un figlio tornare vivi dal conflitto. Esposta dapprima in un giardino privato, è stata poi donata al Comune, che l'ha installata nel 1983 in un bivio.

Francia, guerra ai simboli religiosi

Nella primavera del 2020 la statua fu danneggiata a seguito di un incidente automobilistico. Il comune decise allora di ricostruirla identica, nella stessa località, su un promontorio, in uno spazio pubblico. A seguito di tale decisione, la Libre-pensée 17, associazione per la difesa della laicità, ha avviato un'azione legale per chiederne la rimozione, invocando la legge del 1905 che vieta l'installazione di monumenti di carattere religioso nel demanio pubblico. Una " polemica ridicola " l'aveva definita sindaco Jean-Paul Héraudeau, il quale sosteneva che la statua fosse " parte del patrimonio storico " della cittadina, essendo " più un memoriale che una statua religiosa "." Il tribunale osserva che il comune " non aveva alcuna intenzione di esprimere una preferenza religiosa " installando lì la statua nel 2020. Tuttavia, rileva anche che " la figura della Vergine Maria è una figura importante nel cristianesimo, in particolare nella religione cattolica, e che la statua stessa presenta un carattere religioso ", fa notare il tribunale amministrativo di Bordeaux. E dunque va rimossa.

Scontro sull'identità

La decisione del tribunale di Bordeaux fa discutere. " La Corte d'appello di Bordeaux ha ordinato al comune di La Flotte-en-Ré di eliminare dallo spazio pubblico una statua della Vergine Maria. Ancora una volta, dei giudici si rendono complici di associazioni gosciste che vogliono distruggere le radici cristiane della Francia. Vergogna! ", ha twittato il deputato del Rassemblement national Nicolas Meizonnet. " A Bordeaux, il tribunale ha ordinato al comune di La Flotte-en-Ré di rimuovere dal pubblico dominio una statua della Vergine Maria. Ovviamente ci opporremo! " ha twittato Stanislas Rigault, presidente di Generazione Z. La vicenda ricorda da vicino lo scontro analogo che si è sviluppato attorno alla statua di Saint-Michel ("San Michele e il drago") inaugurata nell'ottobre 2018 nella piazza antistante la Chiesa di Saint-Michel del comune di Les Sables-d'Olonne, in Vandea, nella Francia occidentale.