Il successo economico della Festa di Primavera tra viaggi, acquisti e cene di Capodanno

Ancora una volta i consumatori cinesi hanno dimostrato la loro grande capacità di spesa, garantita dai pacchetti di sostegno previsti da Pechino per stimolare il turismo e incoraggiare gli eventi culturali nel periodo delle festività del Capodanno lunare. Secondo gli esperti, negli otto giorni di vacanza si assiste ad un picco stagionale di spesa “senza precedenti”, un inizio positivo per l’Anno del Dragone che apre la strada allo sviluppo economico per i prossimi 12 mesi.

I dati ufficiali indicano che in Cina sono stati registrati oltre 3,5 miliardi di viaggi durante i primi 17 giorni del Festival di Primavera e si prevede che la cifra raggiungerà i 9 miliardi, toccando un nuovo massimo storico. Solitamente, gli abitanti della Repubblica popolare tendevano a rimanere a casa con le proprie famiglie durante questo periodo di celebrazioni, ma oggi preferiscono spostarsi sia all’interno della nazione, attratti da eventi culturali come spettacoli di lanterne o fiere nei templi di tutto il Paese, sia all’estero. Stando ai dati di Fliggy, una delle piattaforme online più utilizzate per organizzare i propri viaggi, il numero di prenotazioni per spostamenti interni ha superato quello del 2019, mentre quello per voli all’estero è aumentato di 15 volte rispetto allo stesso periodo del 2022.

Fin dal primo giorno della Festa di Primavera, come riportato da Ctrip Travel, molti luoghi storici della Repubblica popolare hanno iniziato ad accogliere frotte di turisti. Per fare un esempio, sono stati venduti biglietti per Luoyang, un’antica città nella provincia dell’Henan, in un numero 35 volte superiore all’anno scorso. Per riuscire a gestire questa frenesia, i dipartimenti di gestione di molte mete turistiche hanno dovuto pubblicare annunci che invitavano a prenotare in anticipo le proprie visite e a prestare attenzione alle misure di restrizione del traffico. "Avevo programmato di vedere i panda alla Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, ma ho dovuto abbandonare l'idea perché non avevamo prenotato in anticipo e i biglietti erano esauriti il giorno stesso", ha dichiarato lunedì a Cgtn un impiegato di Pechino di nome Gu.

Un'altra turista, di nome Wan, ha raccontato che lei e la sua famiglia si sono recate in Corea del Sud per celebrare la Festa di Primavera, perché convinti che fosse un buon momento per viaggiare all'estero, visto che la pandemia Covid-19 è finita. Non sono i soli ad aver preso questa decisione. Un recente rapporto di Oxford Economics ha previsto che, nel 2024, i viaggi internazionali di turisti cinesi raddoppieranno rispetto al 2023, raggiungendo l’80% del volume del 2019. Secondo Chanapan Kaewklachaiyawuth, vicepresidente della Thai Chinese Tourism Alliance Association, circa 250.000 visitatori cinesi si stanno recando in Thailandia durante le vacanze del Festival di Primavera, il triplo rispetto all’anno scorso.

Oltre alle mete lontane, i cittadini della Repubblica popolare hanno affollato anche teatri, fiere e mercati. Durante questo periodo di vacanza, il settore cinematografico ha dimostrato performance solide, con un’impennata degli incassi che ha raggiunto la cifra di 6,4 miliardi di yuan (890 milioni di dollari), superando anche quelli del Nord America. Un altro evento che ha guadagnato popolarità tra i cinesi è la cena di Capodanno. Secondo i dati della piattaforma di e-commerce Meituan, a partire dal 21 gennaio le prenotazioni per i ristoranti sono aumentate di tre volte rispetto al 2023 e, nelle grandi città, alcuni sono rimasti aperti ininterrottamente per 24 ore.

Per incentivare ulteriormente i consumi, quest’anno la Cina ha dato il via a una stagione di acquisti online, dal 18 gennaio al 17 febbraio. Molti store online hanno lanciato campagne di non-stop shopping per le festività, mentre i corrieri hanno fornito un servizio continuo in modo da prevenire ritardi nelle consegne. Jd Logistics, la più grande compagnia cinese di consegne e la prima a garantire il suo servizio già durante la Festa di Primavera del 2013, ha annunciato che i cittadini potranno ricevere e consegnare merci in più di 2mila distretti e città anche a Capodanno, compresi prodotti alimentari freschi. Anche Sf Express, un’altra azienda leader del settore, ha garantito consegne del genere investendo in due nuovi aerei cargo, 30 magazzini refrigerati e più di 250 linee di trasporto.

In questo periodo sono emerse anche nuove forme di consumo, con un aumento significativo delle vendite di prodotti che hanno come tema l’Anno del Dragone. Secondo i dati di Vipshop, il principale rivenditore cinese di merci scontate, i capi di abbigliamento dedicati al Capodanno sono aumentate del 120%. "Quando le persone si arricchiscono, alcune di loro iniziano a prestare attenzione ai consumi culturali. L'abbigliamento China-chic è diventato un 'must-buy' nella loro lista di acquisti per il nuovo anno", ha dichiarato Wen Jie, un commerciante del settore. Nonostante il costo di oltre 1.000 yuan, nel suo negozio un abito con il motivo del drago è diventato un successo tra i clienti.