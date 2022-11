La colla è scadente e non attacca. E le attiviste stavolta fanno flop

È fallito il tentativo di due attiviste per il clima di incollarsi al famoso quadro di Andy Warhol 'Campbell's Soup' esposto nella Galleria nazionale australiana di Canberra. La colla era però probabilmente di scarsa qualità e loro sono fuggite dato che il collante in questione tardava a consolidarsi. Le due donne sono scappate prima di poter essere fermate. Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di azioni molto simili che hanno preso di mira celebri opere d'arte in tutto il mondo. L'azione di ieri è stata condotta da un gruppo chiamato 'Stop fossil fuel subsidies Australia’, che si oppone alle sovvenzioni delle energie fossili. Sulla pagina Twitter del gruppo è stata subito postata l’impresa che questa volta non è stata portata a termine dalle attiviste.

Le serigrafie sono salve

Come ricostruito, la coppia di ambientaliste ha cercato di incollare le proprie mani, senza però riuscirci, alle protezioni trasparenti delle famose serigrafie "Campbell's Soup" di Andy Warhol nella National Gallery of Australia di Canberra. Sui quadri sono comparse delle scritte a pennarello, che sono state riportate anche sul social, ovvero: "The writing is on the wall! Or the glass at least. #StopFossilFuelSubsidies now! Get the “Picture?!" . Alcune fonti del museo hanno comunque fatto sapere che le stampe non sono state fortunatamente danneggiate. Sempre in Australia, lo scorso mese tre manifestanti del gruppo Extinction Rebellion erano stati arrestati a Melbourne dopo che due di loro si erano incollate alla copertura protettiva del quadro 'Massacro in Corea’ di Picasso nella National Gallery di Victoria, dove era in corso la mostra 'Il secolo di Picasso’, curata dal Centre Pompidou e dal Musée National Picasso di Parigi.

Pomodoro e vernice sulle opere d'arte

Dopo la salsa di pomodoro e la zuppa lanciata sui quadri di Van Gogh, uno a Roma e l’altro a Londra, e alcune settimane fa anche quello del pittore francese Monet, la protesta degli attivisti per il clima ha puntato questa volta le opere di Warhol. Come negli altri casi, anche in questo si tratta di un gruppo, una organizzazione, che ha in comune con le altre l’obiettivo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sull'emergenza climatica in atto, facendolo però andando a prendere di mira alcune tra le opere d’arte più famose.