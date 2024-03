TikTok lancia "Youth Council", il nuovo progetto che fa collaborare i giovani alla costruzione del social

Dopo la maxi multa dell'antitrust di 10 milioni di euro al social TikTok per pratiche commerciali scorrette, l'accusa di diffondere materiale dannoso per i minori e non seguire le linee guida che si è dato, arriva l'annuncio che proprio il social cinese ha lanciato a livello globale TikTok Youth Council, un'iniziativa che mira a rafforzare ulteriormente l'app, per renderla sicura per gli adolescenti. In sostanza l'azienda "ascolterà" chi utilizza il social per capire quali margini di miglioramento vi siano e su quali argomenti è importante agire.

La necessità di collaborare

Il lancio del'iniziativa arriva in concomitanza con un nuovo studio globale condotto su oltre 12.000 adolescenti tra i 13 e i 17 anni e i loro genitori, che rivela un desiderio maggiore di lavorare insieme alle piattaforme digitali, in modo da sottolinearne le criticità e ampliare il più possibile gli elementi che possono aiutare nella crescita le nuove generazioni. I numeri raccontano che in Italia sette ragazzi su dieci discutono dei servizi online con i propri genitori, ma in tanti ammettono di sentirsi a disagio nell’affrontare taluni temi.

Come ad esempio di bullismo, nel 22% dei casi, dell'immagine del corpo nel 39% (il 41% degli adolescenti dichiara di non voler affrontare questo argomento con nessuno e il 32% in particolare con i propri genitori) e del tempo passato sui social nel 31% dei casi. I genitori, d'altra parte, affrontano l’argomento soprattutto quando vedono un cambiamento negativo nell’umore dei figli, oppure quando sono i giovani a prendere l’iniziativa per parlare di questi problemi. Per questo Valiant Richey, Global Head of Outreach and Partnerships di TikTok, ha ritenuto importante ascoltare gli adolescenti sui più svariati argomenti e agire tenendo conto anche dei loro suggerimenti.

Cos’è il TikTok Youth Council?

È stato proprio lui a raccontare in un'intervista la nuova idea di TikTok Youth Council. " Si tratta - ha spiegato - di un comitato che abbiamo istituito appositamente per ascoltare i giovani o gli adolescenti, che in questo caso hanno tra i 15 e i 18 anni, e rappresentanti diverse comunità e paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Indonesia, Irlanda, Kenya, Messico e Marocco, per cercare di discutere con loro gli argomenti che ritengono importanti e come possiamo incorporare al meglio i loro punti di vista su questi temi poi nell'uso concreto del social".

Il progetto è nato in collaborazione con Praesidio Safeguarding, un'agenzia specializzata nella sicurezza online. TikTok Youth Council ha stabilito le sue priorità per il 2024, che includono un'attenzione al benessere e all'inclusione degli adolescenti per fare in modo che TikTok continui a essere uno spazio sicuro e accessibile per i giovani che desiderano mostrarsi per quello che sono.

Condotto da YouGov in collaborazione con TikTok, ha esaminato le conversazioni delle famiglie sulla sicurezza online, rivelando che la maggior parte parla, almeno una volta alla settimana, dell'uso dei servizi online da parte degli adolescenti (lo dichiara il 77% dei genitori e il 69% dei ragazzi italiani).

La sicurezza della Comunity

Sempre Valiant Richey ha parlato di un argomento particolarmente sentito quello della sicurezza: " La sicurezza di tutta la community è un valore fondamentale per TikTok e per i nostri team. Riteniamo che sia molto importante ascoltare i suggerimenti della comunità più colpita. Per esempio, se dovessimo parlare di antisemitismo, vorremmo parlare con i gruppi di origine ebraica. Se vogliamo parlare di iniziative per la sicurezza degli adolescenti, dobbiamo parlare con i più giovani. Io ho 47 anni, non so quali siano le loro esperienze su TikTok, come funziona per loro, cosa funziona e cosa no ".

Le parole dei ragazzi

Molti commenti sono arrivati dopo questa decisione di TikTok, che per l'azienda significa imparare da chi utilizza il social. Un adolescente statunitense del TikTok Youth Council ha dichiarato: " Sono entusiasta e molto grato di essere stato nominato nel TikTok Youth Council. È un'opportunità incredibile ed estremamente unica per contribuire a plasmare la comunità di TikTok su scala globale. Uno dei miei obiettivi principali è quello di difendere gli interessi e le preoccupazioni dei giovani creator. Spero di contribuire attivamente alle discussioni per promuovere l'inclusività, la creatività e un ambiente positivo. Ho trovato il primo incontro super emozionante e positivo. Tutti erano super positivi e abbiamo già espresso alcune idee creative e opinioni. Penso che questo sia un grande gruppo di giovani e non vedo l'ora di vedere dove andrà questo consiglio ".

L'importanza di ascoltare le voci degli utenti