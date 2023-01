Nei suoi video mangiava cibo spazzatura: tiktoker muore a 33 anni

Il 33enne americano Taylor LeJeune, più conosciuto con il nickname utilizzato su Tiktok, Wafffler69, non potrà più condividere con il mondo i suoi video in cui mangia quintali di schifezze. Il cibo spazzatura che ingurgitava era diventato per lui, e per i suoi quasi 2 milioni di follower, un appuntamento fisso a cui difficilmente poter rinunciare. Ma forse è stato proprio il cibo spazzatura che ingeriva, dai colori strani e magari scaduto da vari anni, a essergli stato fatale. Il famoso tiktoker è infatti deceduto in Louisiana, negli Stati Uniti, a causa di un presunto attacco cardiaco.

Cosa è successo

Le cause della sua morte sono ancora infatti da chiarire, come viene spiegato nel video in cui viene dato l’annuncio della sua dipartita, postato dal fratello Clayton Claydorm, in cui viene anche spiegato il trasporto d’urgenza in ospedale nella notte dello scorso 11 gennaio: "Mio fratello Taylor... è morto intorno alle 22:00 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d'urgenza in ospedale e un'ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo. Il futuro è un'incognita... ma ho pensato che avrei dovuto annunciare la sua morte su TikTok per farlo sapere a tutti" . Ovviamente sono stati molti i commenti al post, nei quali viene anche fatto riferimento al cibo spazzatura che amava consumare e che condivideva con i suoi affezionati utenti.

Il cibo spazzatura di cui si nutriva il 33enne

A lanciare l’allarme mercoledì scorso era stata la madre del 33enne che aveva telefonato all’altro figlio per chiedergli la vettura per portare il giovane in una struttura ospedaliera perché non riusciva più a respirare. Alla fine il tiktoker ha raggiunto l’ospedale a bordo di una ambulanza in codice rosso. Purtroppo però, il paziente è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. L’uomo era diventato famoso grazie ai suoi video, alcuni dei quali diventati virali, che postava sul social e nei quali faceva vedere di poter mangiare di tutto: enormi ciambelle verdastre, trippa in scatola, dolci, panini, perfino le cavallette. Alcuni di questi prelibati cibi erano anche scaduti.

L'ultimo video postato

Nel suo ultimo video, che è stato postato lo stesso giorno della sua morte, si nutriva di un Big Fruit Loop inzuppato in una tazza di latte, che gli era stato suggerito da uno dei suoi 1.7 milioni di follower. Il fratello del 33enne ha dato il via a una raccolta fondi su GoFundMe con l’obiettivo di risarcire la mamma della vittima perché è stata lei a dover pagare sia le spese mediche che quelle per la cremazione del figlio. Nelle ultime ore i video di Wafffler69 continuano a essere condivisi da chi lo ha amato e seguito su Tiktok.