La tradizione cinese incanta la Milano Fashion Week con il ricamo Yi

Durante l’ultima settimana della moda di Milano, andata in scena nel capoluogo lombardo dal 19 al 25 settembre, grande risalto e attenzione ha avuto la tradizione cinese del ricamo Yi, che ha fatto il suo debutto in occasione di una sfilata attesissima.

Tradizione cinese alla Milano Fashion Week

Portando un tocco di tradizione nel mondo all'avanguardia della couture, il ricamo cinese Yi haincantato il pubblico. I disegni transfrontalieri della designer Ji Cheng presentavano ricami Yi tradizionali provenienti dalla regione di Chuxiong Yi nel sud-ovest della Cina.

Il ricamo Chuxiong Yi ha più di 1.700 anni ed è riconosciuto per i suoi intricati motivi luminosi e il ricco uso dei colori. " Ci piace usare il nostro patrimonio al posto di tutte le cose moderne, specialmente il ricamo che impiega molti colori diversi. Ci piace presentarlo in modo moderno e contemporaneo ", ha spiegato la stessa Ji Cheng.

L’incontro tra culture

In un palazzo affollato nel centro di Milano, le fashioniste di tutto il mondo si sono riunite per guardare gli abiti e i loro disegni sfilare sulla passerella. Lo spettacolo ha incluso una collaborazione tra il marchio italiano Coccinelle e l’antica tradizione del ricamo cinese Yi.

" Ji Cheng è stata fantastica nel vestire la nostra iconica borsa Coccinelle a modo suo con questo tocco di tradizione dalla Cina ", ha detto il direttore operativo di Coccinelle Emanuele Mazziotta. Le eleganti borse in pelle sono infatti state combinate con il patrimonio del ricamo Yi. " Questa collaborazione è una sorta di melting pot tra tradizione in Cina e modernità ", ha aggiunto Mazziotta.

Il ricamo Yi

La minoranza etnica cinese Yi può vantare migliaia di anni di esperienza nel campo dei ricami, anche se questa tradizione rischiava di andare perduta. C’è stata una rinascita nella regione di Chuxiong dopo un programma di investimenti statali che includeva l'istruzione e la costruzione di 260 laboratori di ricamo.

" Ci piace aiutare le signore laggiù, perché abbiamo 50.000 donne che lavorano a mano, così diamo loro lavoro, lasciamo che rimangano nella loro città natale, in modo che possano prendersi cura dei loro figli. Penso che il nostro scopo principale come designer cinesi sia quello di farlo e ci piace farlo ", ha aggiunto Cheng.

Negli ultimi anni, i disegni con le cuciture tradizionali cinesi sono stati mostrati a Pechino, Shanghai, New York e ora alla settimana della moda di Milano. Nel 2022, il ricamo Yi valeva più di 33 milioni di dollari per l'economia della regione. Con 30.000 visitatori e un pubblico globale di milioni, Milano è una delle sfilate di moda più influenti del mondo e quindi un'eccellente piattaforma per consentire a Cheng di mostrare il suo lavoro.