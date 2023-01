Tre giorni di celebrazioni per l’incoronazione di Carlo: ecco i dettagli

Da Buckingham Palace continuano ad arrivare dettagli riguardo l’incoronazione del re Carlo III d’Inghilterra che, come annunciato, avrà la durata di tre giorni, ovvero da sabato 6 a lunedì 8 maggio. All’interno di un comunicato la casa reale ha spiegato che nella celebrazione è previsto anche un concerto aperto al pubblico al Castello di Windsor. La cerimonia ufficiale avrà luogo nell'Abbazia di Westminster il sabato, e sarà preceduta dalla 'Processione del Re’ che accompagnerà Carlo dal palazzo reale fino al luogo sacro. Come reso noto, la cerimonia sarà presieduta dall'arcivescovo di Canterbury e il servizio rifletterà "l'attuale ruolo del monarca e guarderà al futuro, mantenendo le radici nelle tradizioni e nelle glorie del passato" .

Le indicazioni del futuro Re

Carlo III dovrebbe avere scelto di indossare la divisa da ammiraglio e avrebbe anche già dato disposizioni per una cerimonia più sobria, veloce e con meno persone rispetto a quelle del passato. Subito dopo, il nuovo sovrano, che questa volta sarà accompagnato da tutta la famiglia, farà ritorno a Buckingham Palace compiendo la 'Processione dell'Incoronazione’, che si svolgerà tra due ali di folla. Infine, una volta arrivato, si affaccerà dal palazzo reale e saluterà i suoi sudditi. Il giorno seguente, domenica 7 maggio, ci sarà un concerto al Castello di Windsor e il 'Great Coronation Luncheon', ovvero il grande pranzo dell’incoronazione.

L'ultimo giorno, lunedì 8, sarà invece dedicato alle azioni del programma di volontariato. Per quanto riguarda il 7 maggio, sia il canale di notizie britannico BBC che gli studi della BBC organizzeranno e trasmetteranno in diretta al Castello di Windsor uno speciale concerto per l'incoronazione, che darà la possibilità al pubblico di accedervi grazie alla distribuzione di migliaia di biglietti. Come spiega il comunicato reale di Buckingham Palace, la selezione di chi potrà assistere al concerto sarà effettuata attraverso una votazione nazionale organizzata dalla BBC. Al concerto prenderanno parte anche i volontari delle associazioni di beneficenza legate al nuovo sovrano e sarà presente "un'orchestra di livello mondiale che interpreterà i temi musicali preferiti di alcuni degli artisti più importanti" a livello globale.

Cosa ci sarà durante l'evento

Come se non bastasse, l'evento sarà accompagnato da alcune esibizioni di ballerini, che con effetti speciali verranno messe in scena nel giardino situato nell'area orientale del castello. Viene spiegato inoltre che, accanto alle star del concerto, lo spettacolo "vedrà anche la partecipazione di The Coronation Choir" un gruppo 'eterogeneo’ che raccoglierà membri di cori locali e cantanti dilettanti provenienti da tutto il Regno Unito, oltre a partecipanti dei rifugiati, del servizio sanitario nazionale e dei cori per sordi. Tutto ciò sarà affiancato da un coro 'virtuale’ che sarà composto da cantanti provenienti da tutto il Commonwealth. Nello stesso momento, i luoghi iconici di tutto il Regno Unito verranno illuminati utilizzando proiezioni, laser, display di droni e illuminazioni. Come abbiamo detto precedentemente, lo stesso giorno avrà luogo quello che è denominato 'Great Coronation Lunch', un pranzo 'collettivo’ in cui tutti i vicini e tutte le comunità del paese saranno invitate "a condividere cibo e divertimento" .