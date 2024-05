"Bugie di Hollywood": Trump attacca The Apprentice, il biopic su di lui presentato a Cannes

La campagna dell'ex presidente Donald Trump annuncia azioni legali contro i registi e produttori di The Apprentice, pellicola che racconta l'ascesa del tycoon come giovane e ambizioso promotore immobiliare nella New York degli anni Settanta e Ottanta. Il film, presentato al Festival di Cannes, contiene scene controverse nelle quali il tycoon assume anfetamina, si sottopone a una liposuzione ma, soprattutto, aggredisce e violenta l'ex moglie Ivana. " Presenteremo un'azione legale per affrontare le affermazioni palesemente false di questi finti registi" , ha affermato il portavoce principale della campagna Trump Steven Cheung in una dichiarazione a Variety. " Questa spazzatura è pura finzione che sensazionalizza bugie che sono state a lungo sfatate. Come nel caso dei processi illegali a Biden, si tratta di un'interferenza elettorale da parte delle élite di Hollywood, che sanno che il presidente Trump riconquisterà la Casa Bianca e batterà il loro candidato preferito perché nulla di ciò che hanno fatto ha funzionato ".

La campagna di Trump contro il film The Apprentice

Cheung sottolinea che The Apprentice, in concorso a Cannes, " è pura diffamazione maligna ", e " non dovrebbe vedere la luce del giorno" e non merita nemmeno un posto nella sezione dei Dvd di un discount di prossima chiusura, appartiene a un cassonetto". Il film, diretto dal regista Ali Abbasi e scritto dal giornalista Gabriel Sherman, si è guadagnato una standing ovation di otto minuti dopo la prima a Cannes e sta riscontrando pareri positivi da parte della critica.

La pellicola presenta una serie di scene che ritraggono The Donald nel peggiore dei modi possibili: violento, drogato, e soprattutto autore di uno stupro ai danni dell'allora moglie Ivana. ll titolo è un chiaro riferimento alla fortunata serie televisiva che Trump ha condotto per oltre un decennio a partire dal 2004, e che lo ha reso una star a livello mondiale. Tuttavia, il lungometraggio è ambientato diversi decenni prima, quando Donald Trump si sta facendo un nome, a New York, come promotore immobiliare.

La pellicola

Sebastian Stan, che è apparso nella serie tv Pam & Tommy interpreta l'ex presidente mentre la star di Succession, Jeremy Strong, veste i panni del suo spietato mentore e avvocato Roy Cohn. Secondo l'agenzia di stampa Afp, il film " dipinge un ritratto crudo ma ricco di sfumature dell'ex presidente degli Stati Uniti". La scena che fa più discutere è proprio quella ai danni dell'ex moglie Ivana, morta nel 2022. Il fatto si riferisce a un'accusa che la stessa Ivana presentò nei confronti del tycoon, in sede di divorzio, che però poi venne ritrattata dalla stessa donna.

Parlando a Vanity Fair, il regista Abbasi ha spiegato che l'obiettivo del film era quello di " fare una versione punk rock di un film storico essere troppo analitici sui dettagli e su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ". Benché sia esplicitato all'inizio della pellicola che non tutti i fatti rappresentati sono veri, è chiaro che si tratta di un ritratto impietoso nei confronti dell'ex presidente Usa in piena campagna elettorale presidenziale.

Inevitabile, dunque, la dura reazione dello staff di Trump.