Venduto all’asta il più grande meteorite marziano: ecco quanto è costato

È stato venduto all’asta a New York il più grande meteorite marziano mai ritrovato sulla Terra. Una scoperta straordinaria non solo per le sue dimensioni – quasi 25 chili di roccia extraterrestre – ma anche per il suo eccezionale stato di conservazione e la rarità del materiale, proveniente direttamente dal pianeta rosso. Il meteorite, denominato NWA 16788, è stato scoperto il 16 novembre 2023 da un cacciatore di meteoriti nella regione desertica di Agadez, nel nord-ovest del Niger. Ritrovato a circa 90 chilometri dall’oasi di Chirfa, nel cuore del Sahara, è stato successivamente acquistato da un commerciante internazionale e custodito in una galleria privata ad Arezzo.

Esposto anche in Italia

Nel 2024, il meteorite è stato esposto anche in Italia, nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, durante la Notte Europea dei Ricercatori, e studiato dal dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, che ne ha confermato la straordinaria origine marziana. I ricercatori hanno rilevato un grado minimo di alterazione terrestre, confermando che la composizione chimica e fisica del meteorite è rimasta intatta nonostante il tempo trascorso nel deserto.

I numeri della rarità

I meteoriti marziani sono rarissimi: su oltre 77.000 ufficialmente riconosciuti, solo 400 provengono da Marte. Complessivamente, questi pesano appena 374 chilogrammi. Con un peso di 24,67 kg, NWA 16788 rappresenta circa il 6,5% di tutto il materiale marziano conosciuto e supera del 70% il secondo meteorite marziano più grande mai trovato.

Un'asta record

La casa d’aste Sotheby’s, a New York, aveva stimato la vendita tra i 2 e i 4 milioni di dollari, ma l’interesse ha superato ogni previsione.

Il meteorite è stato aggiudicato da un acquirente rimasto anonimo, con l’auspicio, da parte della comunità scientifica, che possa continuare a essere oggetto di studio anche in futuro, che lo ha pagato 5,3 milioni di dollari, pari a 221 dollari al grammo – oltre il doppio del valore dell’oro.