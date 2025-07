Vince due volte la lotteria in una notte: il fortunato errore lo ha reso milionario

La fortuna premia gli audaci, ma a volte anche gli sbadati. Paul Corcoran, residente di Fitchburg, una cittadina del centro-nord del Massachusetts, si è risvegliato due volte milionario grazie a un curioso errore che lo ha portato a vincere ben 2 milioni di dollari in una sola notte.

La storia

Tutto è cominciato il 9 luglio, quando Paul ha acquistato un biglietto multi-estrazione del Powerball, valido per sette estrazioni. Dopo pochi minuti, convinto di aver perso l’occasione per l’estrazione del giorno, è entrato in un secondo negozio e ha comprato un nuovo biglietto, senza rendersi conto che stava partecipando due volte alla stessa estrazione, quella con in palio un jackpot da 217 milioni di dollari.

I numeri giocati – 5, 9, 25, 28 e 69 – erano gli stessi che Paul aveva selezionato da tempo. Quella sera, sono stati proprio quei numeri a essere estratti come le cinque palline bianche vincenti. Gli è mancato soltanto il numero Powerball rosso per centrare il jackpot completo, ma ogni biglietto con quei cinque numeri vale comunque 1 milione di dollari.

Un errore da 2 milioni

In pratica, Corcoran ha vinto 1 milione di dollari per ciascun biglietto, per un totale di 2 milioni, al lordo delle imposte. La sua doppia vincita è stata confermata dalla stessa lotteria Powerball, che ha sottolineato come si tratti dei primi biglietti vincenti da 1 milione di dollari mai venduti nelle città di Fitchburg e Leominster. Anche i punti vendita sono stati premiati: il supermercato Market Basket di Fitchburg e il minimarket Country Farms di Leominster riceveranno ciascuno un bonus di 10.000 dollari per aver venduto i tagliandi vincenti.

Le incredibili probabilità

Le probabilità di vincere il jackpot del Powerball sono di 1 su 292,2 milioni. Paul non ha centrato il colpo grosso, ma è comunque riuscito a compiere un’impresa statistica eccezionale. E tutto per colpa – o merito – di un fraintendimento. Una storia che dimostra come, a volte, anche un semplice errore può trasformarsi in un colpo di fortuna milionario.