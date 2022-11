Andrea Bocelli adotta un cane sordo e ferito dalle bombe in Ucraina

L'amore per i cani di Andrea Bocelli e della sua famiglia ha superato i confini nazionali. Il cantante ha realizzato un ponte virtuale tra l'Italia, Kiev e l'Egitto per adottare due bastardini gravemente feriti e salvati dalle cure dei volontari che li hanno soccorsi. Rimasti senza famiglia, Bocelli ha deciso di prenderli con sé donandogli amore e cure.

La perdita del suo amato levriero, Pallina, disperso in mare durante un'uscita in yacht nell'agosto 2020, ha lasciato un vuoto incolmabile. Andrea Bocelli e la sua famiglia non hanno mai superato la scomparsa del cane e poterne aiutare altri ha lenito in qualche modo il dolore.

Jack, ferito dalle bombe in Ucraina

La storia di Jack è commovente e parla della dura realtà della guerra che colpisce anche gli animali. Il cane da salvataggio è stato ritrovato dai volontari di Kiev nella cittadina di Kupyansk devastata dalle bombe. Proprio una di queste lo ha ridotto in fin di vita. Trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria di Kiev, i medici hanno estratto decine di frammenti di schegge dal suo dorso e impiegato cinque giorni per dichiararlo fuori pericolo. Jack è rimasto sordo a causa dello scoppio della bomba che lo ha gravemente ferito, ma oggi è felice al fianco di Andrea Bocelli e della sua famiglia.

Il tenore ha raccolto l'appello del vice presidente del consiglio comunale di Kiev, Oles Malyarevich, che sui social network ha condiviso le foto di Jack affinché venisse adottato dal canile, nel quale si trovava in attesa di venire affidato a qualcuno. Andrea Bocelli si è così attivato per farlo arrivare in Italia e l'incontro tra il cantante e il cane è stato commovente. Il video delle prime carezze è stato condiviso sul web da Bocelli e ha raccolto il plauso del pubblico.

Jolie, la cagnolina salvata in Egitto

La famiglia Bocelli ha accolto in casa anche un altro cucciolo, una bastardina trovata ferita in una fossa. L'artista era in vacanza con moglie e figlia in Egitto, quando ha rinvenuto la cagnolina ferita in una fossa che costeggiava una strada. Virginia, la piccola di casa, è rimasta talmente colpita dall'animale da convincere il tenore ha prenderla con sé e a farla curare per poi portarla in Italia e adottarla ufficialmente, chiamandola "Jolie".