Chi è la donna che da più di 10 anni veglia sull’incolumità di Kate

Chi è la donna che è sempre accanto a Kate Middleton, a ogni evento ufficiale? Un po’ in disparte, spesso in tailleur dai toni scuri, espressione tranquilla e sguardo attento, la sua presenza non poteva passare inosservata. La sua identità, tuttavia, non è un mistero: si tratta della guardia del corpo della principessa del Galles. Si chiama Emma Probert, ha 43 anni e la sua grande professionalità è stata perfino premiata dalla royal family.

Una donna d’acciaio

Emma Probert lavora per Kate Middleton dal lontano, ma neanche troppo, 2010. Era sul sedile anteriore della Rolls Royce che accompagnò la principessa del Galles all’Abbazia di Westminster per il royal wedding con il principe William. Una presenza discreta, ma agguerrita. Pur essendo un sergente della Protection Squad di Scotland Yard, ci informa il Daily Mail, Emma non indossa mai la divisa, in modo da potersi mimetizzare meglio tra la gente, benché il suo volto, ormai, sia molto conosciuto. Porta con sé una pistola Glock da 9 mm, un taser e indossa un giubbotto antiproiettile.

Non solo. La Probert è esperta di arti marziali. Una donna forte, preparata a ogni evenienza, dal carattere d’acciaio e dai riflessi pronti necessari per proteggere la futura sovrana Kate. Prima di essere assegnata alla Royal Protection Uniti della moglie del principe William, Emma Probert era addetta alla sicurezza delle principesse Beatrice ed Eugenia. Nel corso degli anni ha avuto modo di dimostrare ai Windsor la sua lealtà, la sua dedizione e la sua serietà, tanto da essere insignita, nell'ottobre 2022, del Royal Victorian Order durante una cerimonia a Buckingham Palace, officiata da William.

Si tratta di una onorificenza prestigiosa, concessa agli uomini e alle donna che si sono distinti nel servizio alla Corona. Emma Probert è stata un passo dietro a Kate Middleton durante tutti gli eventi più importanti della sua vita come membro della royal family. Anche per questo motivo sembra che tra le due donne non vi sia solo un rapporto di lavoro, ma anche una sincera amicizia.

Il dramma di Emma Probert

Nel passato della Probert c’è, purtroppo, una tragedia che l’avrebbe segnata per sempre: la morte del marito Michael, ufficiale di polizia di 42 anni, causata da un incidente sugli sci il 15 marzo 2009. Doveva essere una normalissima vacanza sulle Alpi francesi, ma un gancio difettoso a uno degli sci fece schiantare Michael contro una palizzata di legno. Emma non poté fare nulla per salvarlo. Un amico della coppia, che ha voluto rimanere anonimo, ha commentato: “Erano una bella coppia…e amavano sciare insieme. La morte di Mike e il modo in cui accadde hanno devastato Emma”.

La donna, però, ha trovato il coraggio di ricominciare. Il suo lavoro, a quanto pare, sarebbe stato l’appiglio a cui si è aggrappata per rinascere. Alla sicurezza della royal family ha dedicato tutta se stessa. Ora il suo compito è garantire l’incolumità della futura Regina consorte d’Inghilterra Kate Middleton. Un lavoro impegnativo, pericoloso, che Emma Probert sta svolgendo, come sempre, senza risparmiarsi.