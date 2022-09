Kate con le perle, Meghan criticata senza la veletta

Ovviamente il dress code, obbligatorio per tutti i 2mila invitati, era il nero, in segno di lutto: il colpo d'occhio dell'abbazia di Westminster era impressionante. Kate impeccabile come sempre, un abito redingote lungo fin sotto al ginocchio, con un sobrio scollo che metteva in risalto il prezioso collier con tre fili di perle e chiusura in diamanti, lo stesso che Kate indossò anche al funerale del principe Filippo. Un doppio tributo il suo: in primis ad Elisabetta perché il collier le era appartenuto, e poi a Diana, la mamma di William, perché indossò lo stesso gioiello nel 1982, quando a sua volta era principessa di Galles. Capelli raccolti e volto coperto dalla veletta che scendeva dall'importante cappello nero. Rispettosa e quasi immobile, con la compostezza dettate dalla circostanza, anche Meghan Markle: seduta in seconda fila al fianco del suo Harry, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un abito a mantella nero con cappello a tesa larga portato di sbieco.

Un dettaglio non è passato inosservato: a differenza di Kate e della regina consorte Camilla, non portava la veletta a coprirle il viso, cosa che sarebbe stata invece dovuta. Nessuna spilla né gioielli per lei, solo dei semplicissimi orecchini di perle. Il diktat è chiaro: mantenere un basso, bassissimo profilo, per evitare ulteriori imbarazzi alla famiglia reale. Poi i fotografi hanno immortalato la commozione e le mani che si asciugavano il viso. La principessa Charlotte indossava una piccola spilla appuntata sul cappottino, una spilla a ferro di cavallo, in onore della bisnonna, che aveva un amore smodato per i cavalli. La piccola, che ama anche lei molto i cavalli, a un certo punto è scoppiata a piangere ed è stata fotografata.

C'erano anche Muick e Sandy, gli amati corgi della regina, ad attendere il feretro fuori dal castello di Windsor. E all'ingresso della tenuta c'era il suo cavallo più amato, Emma. Saranno il principe Andrea e la sua ex moglie, Sarah, la duchessa di York, che si prenderanno cura dei due corgi, nella residenza in cui abitano a Windsor, la Royal Lodge. Criticata Jill Biden, la First Lady degli Stati Uniti, ha «barattato» il cappello previsto dal protocollo con un cerchietto nero, non proprio adatto.