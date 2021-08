La figuraccia di Alessandro e Carlotta. Si sentono vip ma sono comparse

Chiunque può trovare il suo spazio in televisione, accedere al fantasmagorico mondo dello spettacolo, avere i tanto ambiti 15 minuti di celebrità. È molto semplice comparire in video, difficile è rimanerci. Il 99% delle persone che arriva in tv scompare dopo poco senza lasciare traccia di sé e i motivi sono tra i più vari ma, di base, c'è sempre una ragione: la mancanza di un talento. Chi assapora per qualche attimo il dolce gusto della popolarità, perché chiamarla fama è eccessivo, difficilmente riesce poi a farne a meno e lo dimostrano tantissime comparse, che si convincono di essere protagonisti solo per aver partecipato a un reality o a un programma simile. Temptation Island, per esempio, è un esperimento sociale graditissimo al pubblico, che si rivede nelle storie tormentate dei suoi partecipanti, molti dei quali dichiarano di voler partecipare al programma per capire in che direzione va la loro relazione. In realtà, come si è ampiamente dimostrato nel corso delle edizioni, la maggior parte ambisce a un posto in tv o, al limite, a diventare influencer.

Nell'ultima edizione il pubblico è stato "ammaliato" dalla relazione tra Carlotta Adacher e Alessandro Autera. Lui è entrato come fidanzato e lei era una delle tentatrici del villaggio, il cui obiettivo era far capitolare almeno un ragazzo. Missione riuscita per Carlotta, che ha frequentato Alessandro per circa un mese dopo la fine del programma. Sembravano affiatati, sembrava ci fosse un bel feeling tra loro ma non è durata. Il motivo? Pare che il ragazzo sia più interessato alle luci della ribalta piuttosto che a quello che è il vero fine del programma. Party, paparazzate con ex concorrenti di reality e quella pazza idea di partecipare al Grande fratello vip in partenza tra poche settimane, partendo dal presupposto di essere un personaggio noto. Ha addirittura chiesto ai suoi seguaci di scrivere al conduttore per convincerlo a farlo partecipare.

Ma in tutto questo enorme carrozzone, gli utenti dei social non sono ingenui e ormai capiscono chi cerca di fare il furbo. Il tira e molla tra Carlotta e Alessandro non ha convinto i loro seguaci. Dopo le parole al calor bianco che sono volate tra i due, eccoli di nuovo immortalati felici e innamorati. Un comportamento quanto meno ambiguo che li ha portati a perdere follower (un dramma per gli influencer), tanto che entrambi hanno deciso di chiudere i loro profili per provare ad arginare la discesa e recuperarne di nuovi, provando così anche ad aumentare i loro like.