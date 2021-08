"Le persone sono delle m...". E Carlotta scarica Alessandro di Temptation Island

Gli indizi c'erano tutti ma la conferma è arrivata solo ora. La conoscenza tra Carlotta Adacher e Alessandro Autera è durata poco più di un mese. Fuori da Temptation Island l'ex fidanzato di Jessica e la tentatrice, che lo ha fatto capitolare nel reality, si sono detti addio e neanche pacificamente. L'ultimo post pubblicato dalla bella modella e i rumor di corridoio hanno definitivamente messo la parola fine al loro flirt nato in Sardegna.

" Il mio concetto di fiducia è partire sempre dal presupposto che le persone sono delle merde. Poi si vedrà. Si è visto ". Parole durissime - pubblicate sulla sua pagina Instagram - che, seppur non chiaramente rivolte ad Alessandro, hanno lasciato il dubbio nei suoi follower. La conferma che il post fosse indirizzato proprio al protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island è arrivata dalle risposte che Carlotta ha dato ai suoi fan nei commenti. " Si è visto che era una ripicca ", ha commentato un utente, innescando la replica della tentatrice: "Credo sia anche inutile commentare. Meglio tardi che mai ". Un altro invece l'ha stuzzicata: " Però cosi sento il rumore dei gomiti ". E lei non è riuscita a trattenersi: " Quelli che si rosicherà lui, palese ".

Eppure nel villaggio di Temptation Island Alessandro e Carlotta si erano dimostrati affiatati e complici e la scelta di lui di lasciare la fidanzata Jessica per conoscere la tentatrice aveva infiammato il gossip. In pochi credevano nel reale interesse tra i due, ma Carlotta, sempre su Instagram, ha spiegato di aver voluto provare a conoscere Alessandro lontano dalle telecamere. Un tentativo finito alla deriva in pochissime settimane. Lui si fa paparazzare in giro per l'Italia tra feste, locali e party. Il tutto in compagnia di ex concorrenti del reality e single. Autera sembra essere sempre più interessato a trovare spazio in tv più che a trovare l'amore. Lui stesso si è reso disponibile a entrare a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, invitando i suoi follower a scrivere ad Alfonso Signorini per convincerlo.