"Dopo la Hunziker frequenta un'altra conduttrice". Il gossip su Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono detti addio a fine estate e a pochi mesi di distanza sembrano avere voltato definitivamente pagina. Lei è tornata dall'ex marito, Tomaso Trussardi. Lui si starebbe frequentando con la conduttrice, che pochi mesi fa è stata scaricata dal compagno per Elisabetta Gregoraci.

Per il momento si tratta solo di voci, ma la fonte (il settimanale Oggi) è di quelle autorevoli e l'indiscrezione sa più di un semplice gossip. Il chirurgo ortopedico è stato pizzicato a cena insieme a Roberta Morise, conduttrice di Camper - il programma estivo di Rai Uno - ed ex concorrente dell'ultima Isola dei famosi. I due sono stati avvistati insieme in un noto locale nei pressi di Ponte Milvio e pare che l'intesa e la complicità mostrata abbiano fatto gridare all'amore più di uno spettatore.

Roberta Morise e Giovanni Angiolini per il momento tacciono sulla possibile love story in corso, ma intanto sui social network si seguono e si scambiano like sospetti. Lei è reduce da un anno travagliato dal punto di vista sentimentale. A luglio, durante un'intervista rilasciata alla nostra testata, la conduttrice fu durissima nei confronti dell'ex fidanzato Giulio Fratini (imprenditore fiorentino oggi compagno di Elisabetta Gregoraci) con il quale c'era un progetto di vita insieme: " Il presunto tradimento? Beh è reale, ma non credo sia la cosa peggiore che appartenga a questa persona. Più che un matrimonio, ho scansato un fosso ".

A cinque mesi di distanza nella sua vita sembra essere arrivato un uomo diverso, reduce da una storia con uno dei volti più amati del piccolo schermo - Michelle Hunziker - ma totalmente diversa da lei. Angiolini rimane un personaggio molto corteggiato nell'ambiente dello spettacolo e fino a poche settimane fa si vociferava che fosse impegnato a corteggiare una giovane attrice. Ma oggi che l'esperienza al Grande fratello (era il 2015) è un lontano ricordo, il medico sembra più proiettato su una storia duratura.