"Certe conoscenze come nascono finiscono": la Hunziker lascia Angiolini

È bruciata in fretta, forse troppo, la passione estiva tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Il fuoco si è spento dopo soli cinque mesi dalla prima copertina conquistata ad aprile, quando la coppia venne sorpresa dai paparazzi in Sardegna, mentre si baciava. Un amore estivo. Così è stato definito dai più il breve flirt che della showgirl svizzera ha avuto con l'ortopedico sardo, che nel 2015 partecipò al Grande Fratello.

" Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare ", riferisce il settimanale Chi, che nel numero in edicola ha svelato la fine della breve relazione di Michelle Hunziker. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la conduttrice non frequenta più Angiolini da settimane, precisamente da fine luglio quando i due sono stati paparazzati a Portisco, in provincia di Sassari, in quella che sembra essere stata l'ultima cena romantica insieme. Il flirt è durato giusto il tempo di un'estate, la più calda degli ultimi anni, e è tramontato senza riuscire a arrivare all'autunno.

Che la storia avesse un futuro incerto lo si era capito dai gesti della Hunziker. La showgirl non ha mai presentato il medico alle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. Solo Aurora, la figlia maggiore, ha trascorso alcuni giorni insieme alla coppia proprio in Sardegna. Sui social network né lei né l'ex gieffino hanno mai condiviso foto assieme, mantenendo privata una conoscenza che non è riuscita ad andare oltre.