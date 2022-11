"Mi hanno contattato Higuain, Totti e Z...". La confessione di Antonella

Ci sono nomi importanti del panorama calcistico italiano (e non solo) tra i corteggiatori di Antonella Fiordalisi. Lo ha svelato lei stessa nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello vip, quando ha ammesso (dopo esserselo lasciato sfuggire durante il daytime) di essere stata contattata in privato da Francesco Totti.

La gieffina aveva fatto la clamorosa rivelazione in settimana durante uno scambio di confidenze con Giaele e Edoardo e Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per dare spazio al gossip nell'ultima diretta del reality. Così oltre a quello di Totti sono saltati fuori altri due nomi di calciatori famosi, che avrebbero corteggiato Antonella.

Le avances di Higuain

Il più famoso è sicuramente il corteggiamento di Gonzalo Higuain. Secondo quanto rivelato dalla Fiordelisi, il calciatore argentino le avrebbe scritto sui social network con un approccio iniziale simpatico poi trasformatosi in qualcosa di più audace. " È stato più esplicito, prima ha iniziato a parlare del più e del meno, poi mi ha chiesto delle foto spinte. Non gliele ho mai mandate ", ha rivelato Antonella, che già in passato aveva raccontato questo episodio. E molti hanno pensato che il calciatore avesse provato a flirtare con lei ai tempi in cui vestiva la maglia bianconera.

Il messaggio di Totti

Il nome che ha fatto più discutere è sicuramente quello di Francesco Totti. Durante il daytime l’influencer si era lasciata sfuggire che il Pupone l'aveva contattata in privato, ma non aveva fornito ulteriori dettagli preferendo smorzare sul nascere il gossip. In puntata, però, Signorini ha voluto approfondire e Antonella ha rivelato: " Mi scrisse solo: 'Ciao'. E rimase la scritta 'accetta' o 'annulla'. Non ho accettato perché l'ho visto troppo tardi. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e vedere se esce e fare lo screenshot". A rendere il gossip clamoroso è la tempistica del contatto che Totti avrebbe cercato, cioè l'ultima estate : "È successo due mesetti fa, non ricordo bene. Quando mi ha scritto si era già lasciato con Ilary" . Ovvero quando l'ex capitano giallorosso già si frequentava con Noemi Bocchi e la cosa è stata sottolineata da Signorini, imbarazzando non poco la Fiordelisi.

L'altro calciatore della Roma