"Totti? Mi ha scritto...". La rivelazione inaspettata di Antonella al Gf Vip

Le ultime dichiarazioni fatte da Antonella Fiordelisi nella casa del Grande fratello vip stanno scatenando il caos sui social network. L'influencer salernitana ha tirato in ballo Francesco Totti durante una chiacchierata con Edoardo e Giaele e il pettegolezzo ha alimentato il gossip sulle presunte scappatelle, che il Pupone si sarebbe concesso durante il matrimonio con Ilary Blasi.

I tre concorrenti stavano parlando di relazioni e tatuaggi. Visto il feeling tra Edoardo e Antonella, Giaele ha voluto provocarli un po' e ha chiesto al gieffino se avrebbe fatto cancellare i tatuaggi con i nomi degli ex a Antonella qualora fosse diventata la sua fidanzata. " Francesco ci lascio una linea, Gianluca ci lascio una linea e poi metto Edoardo ", ha scherzato la Fiordelisi nominando i suoi ex fidanzati e Donnamaria ha ironizzato proponendo di modificare i nomi: " Ci metti papa (Francesco) o Totti 10 (Francesco) ". Un modo per rimuovere definitivamente il ricordo di Chiofalo, storico ex di Antonella.

La rivelazione di Antonella

A quel punto, però, l'influencer si è lasciata sfuggire un gustoso pettegolezzo: " Guarda che mi ha scritto Totti..." . Allo sguardo sorpreso di Giaele, Antonella si è autocensurata e ha nascosto il viso appoggiandosi a Edoardo, che ha cercato di salvare il salvabile: " Non è vero" . Le telecamere del Gf Vip hanno staccato e la diretta si è spostata su altri inquilini della casa. Ma la dichiarazione fatta dalla Fiordelisi in camera da letto, che lascia intuire che il Pupone l'abbia probabilmente contattata in privato sui social network, non è sfuggita al popolo del web, che ha mandato in tilt Twitter.

La reazione dei social

Il video della confessione è stato condiviso centinaia di volte sulla popolare piattaforma social e l'ironia degli utenti è dilagata: " Antonella presto in tribunale come testimone per la causa di divorzio di Totti", "Voglio prima di subito il confronto fra Totti e Antonella lo esigo", "Antonella lascia stare Totti che già sta inguaiato". Per qualcuno, però, l'uscita dell'influencer salernitana sarebbe stata studiata a tavolino per riportare l'attenzione su di sè e di conseguenza sono arrivate le critiche: "Antonella gioca anche la carta Totti per un televoto, intanto si è giocato un reality", "Raga Antonella è molto furba ha visto il Gf da quando era piccola, ogni cosa che dice sa che è ripresa. L'esempio di Totti, lei lo sa che poi fuori fa scandalo e tutti ne parlano ". Intanto, però, su Twitter il gossip già infiamma: cosa avrà scritto il Pupone a Antonella?