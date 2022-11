"Lascia Uomini e donne": l'addio di Gemma Galgani

La nuova edizione di Uomini e donne vede sempre meno protagonista Gemma Galgani. La dama torinese, uno dei personaggi di punta della trasmissione di Maria De Filippi, è finita ai margini delle storie di cui si parla in studio. Al centro della scena è tornata con forza Ida Platano (e i suoi corteggiatori) mentre l'emergente Pinuccia è diventata la nuova antagonista di Tina Cipollari. Così le voci di un suo addio a Uomini e donne si fanno sempre più insistenti e concrete.

Non è la prima volta che circolano indiscrezioni sull'addio di Gemma a Uomini e donne. Un anno fa la notizia era iniziata a circolare in rete, ma il suo ruolo di primo piano in trasmissione scongiurò l'abbandono. Questa volta, invece, Gemma Galgani sarebbe pronta a voltare pagina, uscendo dalla trasmissione che l'ha resa celebre a causa della " scelta redazionale in corso ", che non la premia in termini di apparizioni. La dama torinese si starebbe già guardando attorno per buttarsi in un'altra avventura televisiva. " Stando ai rumors Gemma potrebbe lasciare il parterre per un noto reality su Sky Uno ", riferisce il portale di informazione cinematografica Coming Soon. L'indiscrezione parla di una proposta arrivata dal nuovo format Celebrity Masterchef, che vede i volti famosi sfidarsi dietro ai fornelli.

Il programma, che di fatto è la versione vip di MasterChef, era già andato in onda su Sky due anni fa e nel 2023 dovrebbe tornare con una nuova stagione. Gemma Galgani potrebbe fare parte del nuovo cast e si vocifera che anche Raz Degan e Nicolas Vaporidis siano in trattative per cimentarsi nella gara culinaria di Sky. Intanto Gemma continua a rimanere seduta nel parterre femminile di Uomini e donne nonostante sia meno protagonista degli ultimi anni. L'ultima conoscenza, quella con il cavaliere Roberto, non ha avuto un seguito e la Galgani ora si ritrova a aspettare, ancora una volta, l'arrivo della sua anima gemella.