Rivoluzione a Uomini e Donne: Gemma Galgani lascia il programma?

A meno di un mese dall'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne un'indiscrezione insistente mette in allarme i fan della trasmissione di Canale5. Gemma Galgani, uno dei personaggi più amati e discussi del programma, potrebbe non tornare in studio nel parterre femminile del trono Over. La dama torinese, che da anni tiene incollati al piccolo schermo gli spettatori con le storie dei suoi amori e per le liti con Tina Cipollari, sarebbe in trattativa con la produzione di un altro programma, pronta - si vocifera - a lasciare il dating show che l'ha resa popolare.

A far trapelare l'indiscrezione sul possibile addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne è stato il portale Comingsoon.it. Una notizia improvvisa che ha fatto il giro del web in pochissime ore, scatenando le reazioni dei fan dalla donna e dei sostenitori del programma, che negli anni si sono affezionati ai suoi protagonisti. Il condizionale è d'obbligo, visto che Gemma Galgani non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Ma sembra che la dama torinese sia in procinto di prender parte a una nuova avventura televisiva.

La partecipazione a Uomini e Donne le ha aperto le porte del piccolo schermo. Sempre più amata e apprezzata dai telespettatori, Gemma Galgani è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico, trovando spazio anche fuori dal popolare format della De Filippi, conducendo un programma - Giortì - al fianco di Giulia De Lellis. In più occasioni il suo nome è finito nella lista dei possibili partecipanti a reality come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, ma fino a ora un vero e proprio addio a Uomini e Donne non c'era mai stato. Da Comingsoon.it, invece, è arrivata l'indiscrezione che la vorrebbe in trattativa con la produzione de La Talpa, il reality che torna su Mediaset dopo dieci anni di assenza.

Il cast del reality - che andò in onda per l'ultima volta nel 2008 - è in via di definizione e tra i papabili concorrenti potrebbe esserci anche Gemma Galgani. La partecipazione alla nuova edizione del format potrebbe impedirle di fatto di prendere parte alle registrazioni di Uomini e Donne. I rumor al momento rimangono tali, però, anche se i fan della dama torinese hanno già mostrato il loro malumore sui social network. Si tratterebbe di una delle tante novità della nuova stagione di Uomini e Donne che, a settembre, vedrà approdare sul trono, per la prima volta, una tronista transgender.