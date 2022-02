"Non è un problema mio...". E cala il gelo in studio dalla Bortone

Nulla sfugge ai telespettatori e all'occhio indiscreto di Striscia la notizia. Neppure il battibecco andato in onda a Oggi è un altro giorno tra Serena Bortone e Memo Remigi. Il tg satirico ha puntato l'obiettivo su quanto avvenuto negli studi del programma pomeridiano di Rai Uno tra la conduttrice e il cantante, dove ci sono stati attimi di imbarazzo.

Il servizio sull'episodio ad alta tensione, che era sfuggito ai più, è stato mandato in onda nel corso dell'ultima puntata del tg di Antonio Ricci e ha messo in luce i dissapori nati tra i due. Peppino di Capri è stato ospite dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno. Il cantautore campano era seduto al pianoforte e insieme a lui c'erano Serena Bortone e Memo Remigi. L'ospitata stava volgendo al termine e la conduttrice era pronta a salutare il suo ospite per proseguire con la scaletta del programma. Memo Remigi ha voluto però intrattenersi ulteriormente con Peppino di Capri, rievocando a sorpresa un ricordo legato passato.

La conduttrice è apparsa visibilmente infastidita e nel video mandato in onda da Striscia la notizia si vede la Bortone sbattere il tacco a terra in segno di stizza, prima di rivolgere lo sguardo verso il basso con una smorfia disegnata sul volto. Remigi però prosegue e chiede di poter cantare un pezzo della canzone a lui cara insieme Peppino. Ed è in questo momento che avviene l'impensabile. Di getto la conduttrice rifiuta, salvo poi tornare sui suoi passi per liquidare la pratica rapidamente: " No! Va bene.... facciamola ".