"Il messaggio di Totti? L'ho visto". L'ex della Fiordelisi conferma l'approccio del Pupone

C'è stato oppure no un tentativo di approccio da parte di Francesco Totti a Antonella Fiordelisi? A giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato dell'influencer salernitana pare proprio di sì. Il fedele amico del Pupone, Alex Nuccetelli, nega che l'ex capitano giallorosso abbia tentato un approccio con la gieffina, ma in difesa di quest'ultima si è levato l'ex compagno, che svela di aver visto la richiesta di messaggio sul cellulare di Antonella.

La questione inizia a farsi delicata e potrebbero presto essere coinvolti anche gli avvocati. Negli scorsi giorni, infatti, lo staff di Antonella Fiordelisi ha chiesto a Totti e di richiamo ad Alex Nuccetelli - in qualità di portavoce dello sportivo - l'autorizzazione a pubblicare lo screenshot, che confermerebbe il tentativo di approccio di Francesco all'influencer. La Fiordelisi se lo era lasciato sfuggire durante il daytime del Grande fratello vip: " Totti mi ha scritto ". E il gossip era subito decollato, facendo finire il Pupone (ancora una volta) sulla bocca di tutti.

Alex Nuccetelli aveva smentito le dichiarazioni di Antonella, dicendo di avere parlato con Francesco e che quest'ultimo aveva negato con decisione di averle scritto sui social network. A quel punto il personal trainer aveva dato dello sciacallo e dell'avvoltoio all'influencer, che però non ha potuto replicare perché reclusa nella Casa. A difenderla ci ha pensato il suo staff, che con una nota ufficiale pubblicata su Instagram ha chiesto l'autorizzazione a pubblicare lo screenshot, invitando Totti e Nuccetelli - che si era fatto portavoce delle dichiarazioni dell'ex capitano della Roma - in caso di mancato consenso a scusarsi pena la querela.