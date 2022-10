"Io vecchio porco? Non esageriamo". La replica di Memo Remigi

L'attenzione mediatica sul caso di molestie, che vede protagonista Memo Remigi, non accenna a diminuire. Il clamore suscitato dalla palpatina, che il cantautore ha dato al fondoschiena di Jessica Morlacchi durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, è alimentato dalle nuove dichiarazioni rilasciate proprio da Remigi nel corso di un intervento nella trasmissione radiofonica La Zanzara.

La molestia e la cacciata dalla Rai

Il contratto che Memo Remigi aveva con il programma di Serena Bortone su Rai Uno è stato risolto con l'estromissione dell'artista dal cast. La conduttrice ha dato la notizia in diretta durante l'ultima puntata di Oggi è un altro giorno e a stretto giro è arrivata la nota ufficiale dei vertici di viale Mazzini: " A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme ". Remigi è stato licenziato per avere toccato il sedere alla collega Jessica Morlacchi durante la diretta del programma di venerdì 21 ottobre. Il video del fattaccio è diventato virale sui social network e benché la Rai avesse cercato di mantenere il riserbo sulla vicenda, l'episodio è emerso e di conseguenza è esplosa la bufera.

Le giustificazioni di Memo Remigi

Subito dopo lo scoppio del caso, Memo Remigi ha spiegato quanto successo ridimensionando l'accaduto e, parlando con Fanpage, ha dichiarato che non c'era alcun intento libidinoso nella sua " pacchetta ", ma che si trattava di uno scherzo tra colleghi. Intervenuto a La Zanzara, il cantante di 84 anni si è giustificato: " Era un segno di 'buona trasmissione' come il 'merda' che si dice, anche perchè ho un rapporto piacevole e gradevole con i miei compagni di viaggio. Ma era già successo, durante le prove ". Poi ha aggiunto di non avere avuto notizie dalla Rai per cinque giorni e di avere saputo del licenziamento dai giornali. Sul video che lo inchioda alle sue responsabilità però chiosa: " Mica le ho stretto la chiappa. Il licenziamento in diretta? Tutto fa spettacolo, anche questo. Io vecchio porco? Posso dire di essere vecchio ma non porco, è ingiusto che mi si accusi di questa stronzata, qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità. Non esageriamo ".

Il silenzio di Jessica Morlacchi

In tutto questo manca ancora la verità di Jessica Morlacchi. La cantante romana, 35 anni, ex componente del gruppo Gazosa, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda di cui è protagonista suo malgrado. Su Instagram la Morlacchi continua a condividere con i suoi follower i momenti della sua giornata, ma su Memo Remigi neppure una parola. La scelta è dettata dal desiderio di volere chiudere un triste capitolo oppure è in attesa di rilasciare una dettagliata intervista? Nel frattempo, l'artista continua a fare parte del cast di Oggi è un altro giorno.