Patrizia Rossetti rimane a seno nudo al Gf: la regia non censura

La regia del Grande fratello vip questa volta l'ha combinata "grossa". Nelle ultime ore un gioco fatto dagli inquilini della Casa più spiata d'Italia è diventato improvvisamente hot e le telecamere non hanno censurato niente, mostrando Patrizia Rossetti a seno nudo. Il video è diventato virale in poche ore e la conduttrice è finita al centro dell'attenzione del popolo dei social.

I gieffini si sono radunati in sala per giocare a obbligo o verità. I concorrenti hanno organizzato il gioco nei minimi dettagli, scrivendo una serie di domande e obblighi poi inseriti in un cesto dal quale, a turno, tutti hanno estratto un biglietto. Unica regola: nessuno poteva rifiutarsi di rispondere o eseguire la penalità. Così mentre Nikita e Daniele si sono dovuti baciare, Patrizia Rossetti ha deciso di rischiare pescando la carta dell'obbligo. La penalità - scambiarsi i vestiti con l'uomo che le sedeva accanto (Alberto) - non è sembrata particolarmente impegnativa, ma il risvolto dello spogliarello è stato decisamente inatteso.

Alberto e Patrizia sono andati in veranda per scambiarsi gli abiti e prima di togliersi la felpa Patrizia Rossetti ha ammesso candidamente di essere nuda sotto la maglia. Le telecamere sono rimaste fisse sulla coppia e la conduttrice non si è fatta problemi a rimanere a seno scoperto senza pensare alle telecamere. Alberto ha avuto l'accortezza di voltarsi, porgendole la sua t-shirt, ma l'occhio indiscreto del Grande fratello ha continuato a riprendere la scena e il topless della Rossetti è finito in primo piano.

Come era prevedibile il filmato dell'accaduto, non censurato dalla regia come invece era successo in altri contesti, è finito sui social network e in brevissimo tempo è diventato virale. A scatenare il popolo del web è stata la tonicità della conduttrice che, nonostante i suoi 63 anni, sfoggia ancora un fisico di tutto rispetto. E i social sono letteralmente esplosi: " Ma Patrizia che si cambia così senza problemi e rimane a tette di fuori, pensavo avesse un reggiseno nude. E comunque: complimenti!", "Ma Grande Patrizia che gli importa na pippa a lei delle telecamere!", "Averle come la Rossetti a 'na certa ". Chissà cosa dirà la Rossetti quando uscirà dalla Casa e vedrà l'interesse del pubblico per il suo topless.