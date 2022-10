"Alfonso vai a fa...". E Patrizia Rossetti sbrocca in diretta

Quando ci si dimentica di essere ripresi 24 ore su 24 può succedere di tutto. Per ulteriori chiarimenti chiedere a Patrizia Rossetti. La conduttrice stava parlando animatamente con Wilma Goich di un benefit, che la produzione ha dato alla Prati (finita in nomination), e ha perso la testa. Prima ha infilato una dietro l'altra una serie di parolacce, poi ha mandato letteralmente a quel paese Alfonso Signorini. Il tutto davanti all'obiettivo della telecamera, che la stava riprendendo in cucina, mentre lavava i piatti.

Come era prevedibile il video del colorito sfogo di Patrizia Rossetti (non il primo che l'artista si lasciata sfuggire nella Casa) si è rapidamente diffuso sui social network e gli utenti del web si sono scatenati con commenti ironici e sfottò, prevedendo una sua possibile uscita in stile Alda D'Eusanio.

Patrizia Rossetti, cosa è successo nella casa

La conduttrice di Rete 4 stava pulendo i piatti insieme a Wilma Goich e ha commentato il "regalo" che il Grande fratello ha voluto fare a Pamela Prati, concedendole una stanza singola (con bagno). Una richiesta che aveva avanzato anche la Rossetti senza ottenere, però, una risposta positiva. " Che cazzo ha fatto Pamela Prati per meritarsi la camera singola? Con tutto l'affetto eh, perché le voglio pure bene, però, perché lei sì e io no che sono praticamente più di due settimane che dormo sui divani a 63 anni?", è sbottata Patrizia Rossetti, che ha accusato Alfonso Signorini di avere concesso a Pamela fin troppi privilegi.

"Sai cosa ti dico allora? Mi levo dai coglioni domani, me ne sbatto le palle. Perché mi hanno rotto queste attenzioni per alcune persone e per altre no. Anche con tutto l'affetto, Alfonso vai un po' a fanculo!" . La concorrente ha poi parlato di una fantomatica promessa che Signorini le avrebbe fatto prima di entrare nella Casa, criticando aspramente il conduttore. E sul web le sue parole sono finite al centro di meme e sfottò.