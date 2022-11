Trovato morto in casa il rapper Aaron Carter

Aaron Carter è morto. L'attore e cantante aveva 34 anni e da anni combatteva con l'abuso di sostanze e medicinali. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto da un amico nella vasca da bagno della sua abitazione a Lancaster, in California. La dinamica dell'accaduto non è chiara e sul caso, come da prassi, stanno indagando gli investigatori della omicidi. Ma secondo una prima ricostruzione Carter sarebbe morto annegato.

Il cadavere di Aaron Carter è stato trovato sabato mattina, dopo che al 911 è arrivata una chiamata di richiesta di soccorsi per un maschio bianco annegato nella vasca. Il sito Tmz, il primo a riportare la notizia del decesso del cantante, riferisce che non ci sarebbero elementi per ipotizzare un omicidio ma piuttosto una fatalità. Solo l'esito dell'autopsia, però, potrà fornire elementi sufficienti a capire cosa ha causato la morte dell'artista.

Aaron Carter era arrivato al successo alla fine degli anni '90 con il singolo "Crush On You" quando aveva solo 10 anni. Il suo album di debutto - "Aaron Carter" - lo proiettò nell'olimpo dei divi della musica americana e nel 2000 il suo successo si rafforzò con il secondo album in studio "Aaron's Party (Come Get It)". Il fratello, Nick Carter, componente della band dei Backstreet Boys lo volle sul palco del gruppo per aprire numerosi concerti in giro per il mondo. La carriera di cantante andò di pari passo con quella di attore con le apparizioni in serie di successo come Lizzie McGuire, Sabrina Vita da strega e Settimo cielo.

Nonostante la fama e il successo, la sua vita privata è stata costellata di episodi negativi: dai problemi con la giustizia all'abuso di sostanze stupefacenti fino alla dipendenza da farmaci. Tre anni fa Aaron Carter partecipò al programma televisivo americano The Doctors dove gli venne diagnosticata una schizofrenia e fece rivelazioni sconcertanti sugli abusi subiti dalla sorella. Entrato e uscito da alcune cliniche di riabilitazione, nel 2019 il fratello Nick ottenne un ordine restrittivo nei suoi confronti per minacce a sua moglie. Recentemente aveva fatto sapere di essere in cura per tornare a avere una vita regolare e potere così riottenere la custodia del figlio piccolo, Princeton, avuto da una recente relazione. Su Twitter, TikTok e Instagram era molto attivo e Carter ha scritto e condiviso foto e video fino a poche ore fa.