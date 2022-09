Le 5 novità dei libri di cucina

La cucina è uno degli hobby più amati da uomini e donne di tutte le età. Del resto, a chi non piace cimentarsi nella preparazione di pietanze dolci e salate durante il tempo libero? Ma la creatività e l'ingegno non sempre bastano per realizzare un piatto che soddisfi le aspettative. Ecco perché può essere utile avere sotto mano dei libri da cui trarre spunto per la realizzazione di ricette casalinghe. Senza contare che, per stare al passo coi tempi e poter sperimentare le nuove frontiere del cibo, è necessario avvalersi di un testo di lettura da consultare all'occorrenza.

"Pizza per tutti. Ricette, impasti e metodi di cottura" di Fulvio Marino

La panificazione è un'arte. Lo sa bene il maestro panificatore Fulvio Marino, mugnaio, volto noto dei programmi televisivi del mezzogiorno nonché autore di libri di cucina. La sua ultima creazione letteraria Pizza per tutti. Ricette, impasti e metodi di cottura (Mondadori) è tra le novità più interessanti (e imperdibili) del momento. Si tratta di una raccolta di ricette e consigli ultili per sfonare dei lievitati a regola d'arte: a casa come dal panettiere. Il volume, non solo intende fornire gli strumenti per poter realizzare pizze e impasti della tradizione, ma svela anche molti trucchi e segreti professionali. Insomma, un testo utile, pratico e accessibile a tutti.

"A occhio e quanto basta. La mia ricetta di felicità" di Francesca Barra

È appena sbarcato in libreria e ha già venduto centinaia di copie. A occhio e quanto basta. La mia ricetta di felicità (Rizzoli) è il nuovissimo libro di cucina della giornalista e scrittrice Francesca Barra. Un "romanzo culinario" in cui l'autrice, che ha origini lucane, ha raccolto le ricette della tradizione famigliare recuperate da vecchie agende degli zii e trascritte a mano. Un viaggio alla scoperta dei ricordi di infanzia e dei sapori tipici di Calabria, Basilicata e Molise. Un testo che parla al cuore e arriva alla pancia, verrebbe da dire. " Perché la cucina è gesto d'amore, non tecnica, e anche dare vita con le proprie mani a dei piatti unici, serviti alla propria famiglia e ai propri cari, è un gesto indimenticabile, che parla di umanità ".

"Tutti i sapori di casa Pappagallo" di Luca Pappagallo

Non è ancora sbarcato in libera (sarà disponibile dal prossimo 11 ottobre) ma il nuovo libro di Luca Pappagallo, uno dei cuochi più amati e seguiti del web, fa già notizia. "Tutti i sapori di casa Pappagallo" (Vallardi) è un testo che offre moltissimi spunti per gli appassionati di cucina. Nella sua ultima opera, l'autore ripropone alcune ricette della tradizione toscana (è originario di Grosseto) a cui si mescolano profumi e sapori di luoghi esotici: dalle deliziose éclair al caramello al ricco e succoso filetto di maiale, passando per gli gnocchi di pane con cozze e vongole, il ceviche peruviano e l’amatriciana sbagliata. Insomma, più che un libro, un viaggio goloso e senza confini.

"Che spettacolo!" di Federico Fusca

Ricette facili, veloci e alla portata di tutti. Il libro d'esordio di Federico Fusca, volto noto della televisione e personaggio amatissimo sui social, è una garanzia di successo. In "Che spettacolo!" (DeAgostini) - è il titolo del volume - il cuoco pistoiese propone piatti semplici e gustosi, conditi con un pizzico di follia e tantissima simpatia. Dai grandi classici della tradizione toscana alle pietanze per tutte le occasioni: il testo è pieno di spunti creativi. Per non parlare delle "ricette salvatempo" che sono una vera e propria ancora di salvezza per chi è un impiastro ai fornelli. Provare per credere: "che spettacolo!".

"Il gelato tutto l'anno" di Massimiliano Scotti

Chi ha detto che il gelato si può mangiare solo d'estate? Lo sanno bene gli appassionati e, ancora di più, Massimiliano Scotti che è stato "incoronato" il miglior gelatiere d'Europa. Nel suo libro, "Il gelato tutto l'anno" (Mondadori Electa), l'autore sperimenta abbinamenti fantasiosi: dai taglioni al guanciale conditi con un gelato burro e salvia al sorbetto di mango servito su un carpaccio di pesce spada. Non mancano poi i classici della tradizione e alcuni, preziosi suggerimenti per realizzare a casa un gelato a regola d'arte. Un volume assolutamente imperdibile.