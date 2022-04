Evento nella chiesa di Villa per i 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona

Proseguono gli eventi legati al sesto centenario di fondazione della Collegiata di Castiglione Olona e il prossimo 27 aprile, a partire dalle 20.45, presso la chiesa di Villa si terrà una serata speciale in onore dei lavori di riqualificazione che hanno permesso di restituire l'antica bellezza alla chiesa situata nel cuore antico della cittadina in provincia di Varese. Il relatore della serata sarà padre Andrea Dall’Asta, architetto e sacerdote gesuita, che dal 2002 dirige la galleria San Fedele di Milano. È previsto anche l'intervento dell’architetto Matteo Scaltritti, che ha firmato il progetto di restauro poi condotto dalla parrocchia Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona.

La chiesa di Villa è stato uno degli edifici cardine del progetto di città ideale del cardinale Branda Castiglioni per Castiglione Olona, che nella sua visione doveva diventare un centro ideale in senso umanistico-cristiano. È un tempio a pianta centrale che negli anni Trenta del Quattrocento portò in Lombardia le novità architettoniche del primo Rinascimento fiorentino. Sorge esattamente al centro del nucleo storico della cittadina e la sua storia e le sue caratteristiche verranno approfondite nel corso dell'intervento di padre Andrea Dall'Asta. " Se il Rinascimento italiano pensa la città ideale secondo un nuovo modo di 'abitare' il mondo, la chiesa di Villa, nella perfezione geometrica dei suoi spazi, parla delle modalità con le quali Dio entra nella nostra storia e invita a rigenerarci, a convertirci, perché possiamo riconoscere la vera bellezza ", ha spiegato l'architetto gesuita nella presentazione del suo intervento.

Fondamentale sarà anche l'intervento dell'architetto Matteo Scatritti, che ha firmato il progetto di restauro esterno insieme all'architetto Lorena Bauce. I lavori sono stati svolti con la stretta collaborazione dell'architetto Roberto Nessi della Soprintendenza competente e dell'ufficio Beni Culturali della Diocesi di Milano. " L’intervento manutentivo ha dato nuova dignità alle superfici intonacate della chiesa, del campanile e della sagrestia, grazie a una velatura a calce, eseguita dopo aver agito su: depositi superficiali diffusi; fenomeni di alterazione in zone della fascia inferiore; rappezzi in corrispondenza dei fori dei ponteggi di restauri precedenti; discontinuità della planarità delle pareti, causa di depositi di sporco. È stato pulito il portale in pietra della sagrestia e sono state verificate tutte le parti in arenaria che scandiscono i prospetti dell’edificio, nonché gli apparati scultorei; interventi localizzati di consolidamento su elementi lapidei hanno messo in sicurezza situazioni di fragilità ", ha spiegato l'architetto.

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia e alla necessità di distanziamento che ha privilegiato la grande chiesa parrocchiale quale sede delle celebrazioni liturgiche, giovedì 28 aprile alle ore 8.30 sarà nuovamente celebrata la Santa Messa nella chiesa di Villa.