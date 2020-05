"Giuseppe Guarino, una vita per l’Italia e la vera Europa". L'incontro promosso da Eureca

"Giuseppe Guarino, una vita per l’Italia e la vera Europa". È questo il titolo del convegno online promosso dall'Associazione EURECA, in programma mercoledì 20 maggio dalle ore 17.30 e trasmesso in diretta sul canale YouTube di EURECA, su assoeureca.eu, e diffuso anche da Radio Radicale. L'incontro, moderato dal presidente di EURECA Angelo Polimeno Bottai e coordinato da Claudio Verzola, sarà l’occasione per ripercorrere la vita di quello che è stato, non solo uno dei principali giuristi italiani del Novecento, ma anche un grande avvocato e una importante personalità al servizio delle istituzioni.

Due volte ministro, nei governi Fanfani e Amato, per vent'anni nel collegio della Banca d'Italia e consigliere di fiducia del governatore Guido Carli, parlamentare indipendente eletto nelle liste della Democrazia Cristiana, Guarino, nato a Napoli nel novembre del 1922, è scomparso il 17 aprile scorso all’età di 97 anni. Protagonista e testimone di vicende cruciali della recente storia italiana - tra cui le privatizzazione degli anni Novanta, la nascita dell'euro, cui ha dedicato severe critiche in punto di diritto, una trattativa segreta per aggiornare la Costituzione e per far rinascere la Dc che ha visto coinvolti i vertici delle istituzioni e dei maggiori partiti - Guarino verrà ricordato da grandi personalità del mondo istituzionale e politico come Gianni Letta, Paolo Cirino Pomicino, Enzo Carra, Antonio Maria Rinaldi; da importanti economisti come Giulio Sapelli, James Kennet Galbraith, Giuseppe Di Taranto; dal manager Marco Staderini; da insigni giuristi delle università di Roma La Sapienza, Napoli Federico II e Napoli Parthenope, dall’Universita’ di Siena e dalla Statale di Sassari. Atenei che nel convegno saranno rappresentati da Vincenzo Cerulli Irelli, Alfonso Celotto, Cesare Pinelli, Gianni Ferrara, Federico Tedeschini, Omar Chessa, Andrea Guarino, Stefano Pagliantini, Fabio Serini, Alberto Lucarelli.

Per partecipare all'evento: qui