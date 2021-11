La "Grammatica del nuovo mondo": così il Covid ha cambiato le parole

Attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione abbiamo imparato quanto le parole siano importanti, e quanto queste possano cambiare la percezione della realtà. Moltissimi studi hanno dimostrato che sia a livello pratico, che psicologico, il nostro cervello agisce in base alle parole che pronunciamo. Partendo da questo, è facile comprendere come il Covid e la pandemia in generale, oltre ad aver stravolto la nostra vita, abbia cambiato il nostro modo di esprimerci. Filippo Poletti, infuencer e giornalista milanese, ha scritto un nuovo interessante libro che racconta proprio questo cambiamento. Nella Grammatica del nuovo mondo (Ed. Lupetti) ha presentato 50 parole chiave e altrettante storie di cronaca, alcune note altre degne di diventarlo, che danno un nuovo valore e significato al nostro linguaggio.

Così alcuni aggettivi hanno invertito la loro valenza, diventano con la pandemia il contrario del loro significato comune. C’è quindi il termine "positivo", diventato con il Covid negativo, in quanto sinonimo di portatore del virus. Ci sono espressioni che hanno modificato il loro significato, come Mani Pulite, in questo caso come raccomandazione di sanificazione. O ancora il termine RT che ora indica anche il tasso di contagio, non solo il retweet di Twitter. Abbiamo iniziato ad usare parole che prima pronunciavamo raramente, come mascherina, smart working, infodemia, o conosciuto nomi nuovi che hanno scritto pagine di attualità, come quello dell'infermiera di Cremona Elena Pagliarini, o la ricercatrice dello Spallanzani Francesca Colavita.