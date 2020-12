"Come i social hanno ucciso la comunicazione. Con una proposta per la nuova era"

Decostruire la comunicazione digitale per come l’abbiamo conosciuta oggi. E poi riportala a casa e farla ripartire da quei “canali proprietari” (i cosiddetti owned media) da cui era fuggita, per ragioni a metà tra la moda e l’economia. Non è neanche un obiettivo, ma un vero e proprio manifesto “Come i Social hanno ucciso la comunicazione” (Guerini edizioni) l’ultimo libro di Guido Bosticco e Giovanni B. Magnoli Bocchi, rivolto a imprenditori, professionisti e a tutti quelli che non fanno comunicazione.

Già, un libro di comunicazione per chi comunicazione non la fa direttamente, ma deve decidere se scendere o meno in un campo in cui tutti stanno giocando, ma di cui pochi conoscono le regole. E sono regole decise non dagli attori in gioco, ma dal proprietario del terreno di gioco che le cambia (eccome se le cambia!) a seconda di come gli torna utile per piazzare pubblicità a chi precedentemente ha profilato. In un volume agile e di facile lettura, si alternano le voci dei due autori e gli interventi di altri esperti nei settori in cui i social network hanno modificato radicalmente le cose. Elia Belli parla dei fantomatici algoritmi e di quanto ne siamo schiavi; Guido Mariani elenca i grandi epic fail nella storia dei social, dalla politica ai grandi brand; Roberta Franceschetti affronta il delicato tema degli adolescenti e dei nuovi modelli di apprendimento; Arianna Girard tratteggia la psicologia delle imprese, oggi travolte dal vortice comunicativo.